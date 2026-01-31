Đôi nam nữ lừa 'chạy' suất nhà ở xã hội

Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà "nổ" có khả năng "chạy" suất nhà ở xã hội, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.

Hai đối tượng bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thủ đoạn của hai đối tượng trên là dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy suất”, “xin căn hộ” tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận chính quyền địa phương. Sau đó, cả hai thu tiền “đặt cọc” và “chi phí lo thủ tục” với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3–4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

Nhận tiền xong, các đối tượng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại; số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an TP Đà Nẵng thông báo công dân nào là bị hại của Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn giải quyết.