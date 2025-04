Đội Manchester United này quá lạ lùng

Từ lợi thế an toàn đến bờ vực thất bại, rồi bùng nổ với chiến thắng 5-4 sau 120 phút đầy kịch tính trước Lyon ở tứ kết lượt về Europa League rạng sáng 18/4 - "Quỷ đỏ" tạo ra một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất.

Bắt đầu bằng không khí khác lạ, trận đấu được điểm tô bởi tấm tifo lần đầu tiên xuất hiện tại Old Trafford - một biểu tượng tinh thần do chính người hâm mộ thực hiện, với dòng chữ “Never Gonna Stop”. Hình ảnh ấy được giăng lên trên khán đài Sir Alex Ferguson như một lời hứa, rằng MU sẽ chiến đấu tới cùng, dù thử thách có khắc nghiệt đến đâu.

Và đội bóng áo đỏ nhập cuộc đầy khí thế. Bàn mở tỷ số sớm, sự chủ động về thế trận, cộng hưởng với lợi thế sân nhà giúp họ nhanh chóng dẫn trước 2-0 sau hơn một giờ thi đấu. Mọi thứ tưởng như nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Ruben Amorim.

Nhưng bóng đá luôn là môn thể thao kỳ lạ. Từ phút 71 đến 77, mọi lợi thế sụp đổ chóng vánh. Lyon gỡ hòa 2-2 trong khi các cầu thủ MU dường như mất phương hướng. Trận lượt đi cũng khép lại với tỷ số 2-2, buộc hai đội bước vào hiệp phụ.

Lúc này, khi nhiều người nghĩ MU sẽ tận dụng lợi thế hơn người (Tolisso bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp hai), thì chính Lyon mới là đội thể hiện bản lĩnh. Họ ghi liền hai bàn nhờ công của Cherki và Lacazette, nâng tỷ số lên 4-2. Một cú sốc thực sự làm lặng câm cả "Nhà hát của những giấc mơ".

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, những cụm từ như “sụp đổ”, “thảm họa”, “bó tay” được nhắc đi nhắc lại. Nhiều người không tin vào mắt mình. Một đội bóng đang dẫn trước, lại chơi hơn người, sao lại rơi vào tình cảnh như vậy?

Khi hy vọng dần tắt, Manchester United bất ngờ sống lại. Phút 114, Casemiro mang về quả phạt đền sau pha băng vào táo bạo. Bruno Fernandes thực hiện thành công, thắp sáng lại tia hy vọng mong manh. Chưa dừng lại, phút 120, Kobbie Mainoo - tài năng trẻ trở lại sau chấn thương - ghi bàn gỡ hòa 4-4 bằng cú dứt điểm đẳng cấp sau pha xử lý đầy lạnh lùng.

Cả sân vận động chưa kịp nguôi cơn phấn khích thì cú đánh đầu định mệnh đến từ... Harry Maguire. Trung vệ người Anh đón đường tạt bóng như đặt của Casemiro và khiến lưới của Lyon rung lên lần thứ năm ở phút 120+1. Old Trafford như muốn nổ tung trong tiếng hò reo và sự ngỡ ngàng tột độ.

Casemiro - người từng bị xem là gánh nặng của đội - trở thành nhân vật chính trong màn hồi sinh đầy cảm xúc. Anh góp dấu giày vào cả ba bàn thắng cuối cùng của MU: mang về phạt đền, kiến tạo cho Mainoo, rồi tung đường tạt bóng quyết định cho Maguire ghi bàn ấn định chiến thắng.

Từ những cái tên từng bị xem nhẹ như Casemiro, Maguire, Mainoo… "Quỷ đỏ" viết nên câu chuyện kỳ diệu ngay tại thánh địa của mình. Casemiro từng ngồi dự bị dài hạn, Maguire chịu áp lực nặng nề từ dư luận, còn Mainoo là gương mặt non trẻ chưa được kỳ vọng lớn. Thế nhưng, chính họ trở thành những người hùng.

Chiến thắng này giúp MU bước vào bán kết Europa League, gặp đối thủ khó chịu là Athletic Bilbao. Đó sẽ là một thử thách khác, nơi các sai sót sẽ không dễ dàng được sửa chữa. Nhưng trước mắt, "Quỷ đỏ" có quyền tự hào về đêm Old Trafford huyền thoại này.

Điều khiến Manchester United trở nên đặc biệt không nằm ở sự ổn định hay chiến thuật tinh vi. Đội bóng này vận hành bằng cảm xúc, bằng tinh thần chiến đấu đôi lúc hoang dại nhưng mãnh liệt. Họ có thể vấp ngã trước những đối thủ yếu hơn ở Premier League, nhưng cũng có thể tạo ra những màn trình diễn khiến cả châu Âu phải sửng sốt.

Trận đấu với Lyon phơi bày một số điểm yếu: Rasmus Hojlund tiếp tục im tiếng, Garnacho phung phí cơ hội có chỉ số kỳ vọng bàn thắng cực cao (xG 0.83), và hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống chết người. Tuy nhiên, MU đã được cứu bởi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân - điều vẫn luôn là một phần bản sắc ở Old Trafford.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở chiến thắng này không nằm ở tỷ số, mà ở cách nó diễn ra. Một đội hình tưởng như chắp vá, nhưng chiến đấu bằng trái tim. Một hàng công kết thúc trận mà Maguire đá cao nhất, Mainoo hoạt động như số 9 ảo, Casemiro cày ải không khác gì tiền vệ box-to-box thời đỉnh cao. Tất cả góp phần vào một kịch bản khiến người hâm mộ nín thở từng phút.

Càng kỳ lạ, Manchester United càng hấp dẫn. Càng mong manh, họ lại càng dễ làm nên điều kỳ diệu. Họ có thể khiến người ta phát điên trong những lần sảy chân, nhưng rồi lại khiến cả thế giới bóng đá ngả mũ trong những phút bùng nổ.

Manchester United không phải đội bóng hoàn hảo, và mùa giải này đã chứng minh điều đó rõ hơn bao giờ hết. Nhưng khi họ bước ra sân, khoác lên mình màu áo đỏ, và chiến đấu với khẩu hiệu "Never Gonna Stop", thì không một ai dám đánh giá thấp tập thể này.

Cuộc phiêu lưu tại Europa League vẫn còn tiếp diễn. Với tinh thần đang lên cao và niềm tin được khơi dậy mạnh mẽ, thầy trò Ruben Amorim đang tạo ra một hành trình mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng muốn được đồng hành đến tận cùng.

