Tối 17/11, U17 Indonesia trở thành đại diện Đông Nam Á thứ hai giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2027 sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước U17 Afghanistan.

U17 Indonesia (trái) có vé trước một lượt đấu.

Trước lượt trận này, U17 Indonesia đứng trước áp lực phải giành trọn 3 điểm nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng với Afghanistan. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Indonesia không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo nên màn trình diễn thuyết phục.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Indonesia chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 9, Dewa Gede Majesta tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, tạo lợi thế sớm cho đại diện Đông Nam Á.

Bàn thắng giúp Indonesia thi đấu càng tự tin. Trong phần còn lại của hiệp một, đội bóng này duy trì quyền kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công chủ động và hạn chế đáng kể khả năng triển khai bóng của đối thủ Trung Á.

Sau giờ nghỉ, U17 Indonesia tiếp tục gia tăng sức ép và nhanh chóng biến ưu thế thành những bàn thắng. Dzaky Azfar trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp, trong khi Dhamar Try cũng điền tên lên bảng tỷ số. Chung cuộc, Indonesia đánh bại Afghanistan với cách biệt 4 bàn không gỡ.

U17 Indonesia vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ chính tay Afghanistan, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm trước đối thủ trực tiếp. Do thắng trong cuộc đối đầu giữa hai đội, Indonesia chắc chắn giữ được vị trí dẫn đầu ngay cả khi vòng loại còn một lượt trận.

Indonesia cũng trở thành đội tuyển Đông Nam Á thứ hai có vé dự giải đấu này. Trước đó, U17 Việt Nam sớm giành quyền góp mặt nhờ thành tích góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2026.