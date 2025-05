Đội của Ramos lại gây thất vọng

Monterrey thắng 3-2 ở trận lượt đi cách đây ít ngày, trước khi để thua 1-2 trên sân khách sáng 11/5. Kết quả này khiến đội bóng của Ramos bị loại khỏi giải vì luật bàn thắng trên sân khách. Cựu sao Real Madrid không ra sân ở trận này vì chấn thương.

Lần gần nhất Ramos ra sân cho Monterrey là trong cuộc đối đầu với Club Leon của James Rodriguez hôm 21/4. Cựu sao Real Madrid được chẩn đoán dính chấn thương cơ đùi trái và mất nhiều thời gian để hồi phục.

Kể từ đó, Ramos buộc phải ngồi ngoài và không thể thi đấu trong 4 trận đấu quan trọng. Ngoài 2 trận gặp Toluca, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng vắng mặt khi Monterrey đối đầu với Pachuca và Pumas.

Trước khi bị loại khỏi Liga MX Clausura, Monterrey của Ramos gây thất vọng khi không thể tiến sâu tại CONCACAF Champions Cup. Đội bóng đã bị loại sau khi thua Vancouver Whitecaps (Mỹ) tại tứ kết.

Hiện Ramos đã có thể tập nhẹ và dự kiến trở lại thi đấu nếu Monterrey tiến vào bán kết giải Liga MX Clausura. Nhưng kế hoạch này đã đổ vỡ.

Với việc bị loại ngay tứ kết, Monterrey sẽ có quãng nghỉ kéo dài gần 1 tháng, trước khi trở lại tập luyện để chuẩn bị cho FIFA Club World Cup bắt đầu vào ngày 17/6. CLB Mexico chạm trán Inter Milan ngay trận ra quân. Ramos được kỳ vọng góp sức cho Monterrey ở giải đấu lớn này.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.