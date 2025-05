Đội của Marco Reus lâm nguy

Hôm 5/5, đội bóng của Reus nhận thất bại 0-1 trước Sporting KC ngay trên sân khách. Đáng chú ý, Sporting KC không có cú sút trúng đích nào trong trận này, nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn phản lưới nhà của trung vệ Maya Yoshida bên phía LA Galaxy ở phút 13.

Đây đã là thất bại thứ 8 sau 11 trận của LA Galaxy tại MLS mùa này. Kể từ đầu giải, thầy trò HLV Greg Vanney vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và đang xếp chót bảng khu vực miền Tây. Trong 3 trận gần nhất, LA Galaxy đều phải nhận thất bại. Đội bóng chỉ ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới tới 21 lần.

Sự sa sút của LA Galaxy là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ bóng đá Mỹ, đặc biệt khi đội bóng này vừa đăng quang tại MLS Cup 2024 hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, Reus và các đồng đội đã tạo nên lịch sử với lần thứ 6 vô địch giải đấu này.

Cá nhân Reus cũng đang có một mùa giải mờ nhạt. Anh có 6 lần ra sân cho LA Galaxy nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Ở mùa giải trước, cựu ngôi sao Dortmund đã ghi 1 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 11 lần ra sân, góp phần giúp LA Galaxy nâng cao chiếc cúp vô địch. Đây cũng là danh hiệu VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của ngôi sao người Đức.

Sự vắng mặt của ngôi sao chủ chốt Riqui Puig, người vẫn chưa thể trở lại sau ca phẫu thuật, đã khiến sức mạnh của LA Galaxy suy giảm đáng kể. Ở mùa giải 2024, cựu cầu thủ Barcelona đã ghi 17 bàn thắng và có 20 kiến tạo sau 36 trận cho CLB Mỹ.

Các CĐV LA Galaxy đang lo ngại đội bóng sẽ lặp lại kịch bản đáng quên ở mùa giải 2023, khi chỉ giành được 8 chiến thắng trong giai đoạn "Regular Season" và bỏ lỡ vòng play-off tranh chức vô địch.

Ở trận đấu kế tiếp, LA Galaxy sẽ đối đầu với New York Red Bulls, tái hiện trận chung kết MLS Cup 2024.

