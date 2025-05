Đội của Benzema phá hỏng giấc mơ vô địch của Ronaldo

Ở trận này, Karim Benzema tỏa sáng với cú đúp. Pha lập công đầu tiên của anh diễn ra ở phút 24. Nhận bóng trong vùng cấm, cựu sao Real Madrid vượt qua một hậu vệ trước khi tung ra cú sút đánh bại thủ môn Mosquera.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Al Ittihad tiếp tục tấn công nhưng không thể tìm được bàn thắng thứ hai trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, Benzema lại thể hiện đẳng cấp của mình với một pha phối hợp ăn ý. Anh phối hợp một chạm với Aboud, sau đó thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng khiến Mosquera không có cơ hội cản phá.

Benzema rời sân ở phút 57 do gặp vấn đề về thể lực, nhưng Al Ittihad vẫn gia tăng cách biệt. Bàn thắng thứ ba đến từ một pha phản lưới nhà của Al Baqawi, khi cầu thủ này phá bóng bất thành trước sức ép của các tiền đạo Al Ittihad.

Chiến thắng 3-0 của Al Ittihad trước Al Feiha giúp Benzema và đồng đội gần như đã chạm tay vào chức vô địch Saudi Arabia mùa này. Đội có thể chính thức ăn mừng ngay trong ngày thi đấu hôm nay nếu Al Hilal thua trước Al Orobah trên sân nhà.

Cú đúp vào lưới Al Feiha cũng giúp Benzema (21 pha lập công) thu hẹp khoảng cách với Cristiano Ronaldo xuống còn 2 bàn trong cuộc đua vua phá lưới Saudi Pro League. Tiền đạo người Pháp có cùng 21 pha lập công với Abderrazak Hamdallah của Al Shabab.

Nếu vô địch SPL năm nay, Benzema sẽ có lần đầu tiên lên ngôi ở một giải đấu tại Saudi Arabia kể từ khi gia nhập. Trong đội hình Al Ittihad cũng có nhiều ngôi sao từng chơi ở châu Âu như N'Golo Kanté, Houssam Aouar hay Fabinho.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.