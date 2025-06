Đội châu Á tiếp theo chia tay FIFA Club World Cup

Hai đội bóng cống hiến trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Trong hiệp một, Ulsan Hyundai dẫn trước Fluminense 2-1 do các pha lập công của Lee Jin-hyun và Um Won-sang.

Tuy nhiên, thế trận đảo chiều nhanh chóng trong hiệp hai khi đại diện Brazil thi đấu bùng nổ và ghi liền 3 bàn vào lưới Ulsan Hyundai. Nonato gỡ hòa cho Fluminense ở phút 66, trước khi Freytes và Keno có 2 pha lập công trong 10 phút cuối trận, giúp Fluminense thắng ngược 4-2.

Kết quả này khiến Ulsan Hyundai chính thức bị loại khỏi giải với 2 thất bại sau 2 lượt trận. Trước đó, CLB Hàn Quốc đã để thua Mamelodi Sundowns 0-1 ở trận ra quân.

Ulsan Hyundai cũng là đại diện châu Á thứ hai bị loại khỏi FIFA Club World Cup 2025™ sau Urawa Reds Diamond, đội cũng đã thua 2 trận đấu ở giải này.

Trong khi đó, Fluminense giúp các câu lạc bộ Brazil duy trì mạch bất bại từ đầu giải. Với 4 điểm sau 2 trận, đội bóng của Thiago Silva dẫn đầu bảng F, ngang điểm với Dortmund nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Ở lượt cuối, Fluminense đối đầu Sundowns với quyết tâm giành 3 điểm để giữ ngôi đầu bảng.

