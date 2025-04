Đội bóng từng thua U17 Việt Nam được trao huân chương, tặng ô tô

Uzbekistan trở thành nhà vô địch mới của bóng đá châu Á cấp độ U17. Đây là lần thứ tư bóng đá Uzbekistan lên ngôi tại giải trẻ châu lục. Các cầu thủ U17 Uzbekistan được chào đón nồng nhiệt và nhận những khoản thưởng lớn khi trở về quê nhà.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Thủ tướng Abdulla Aripov trực tiếp gặp chúc mừng đội nhà. Huấn luyện viên trưởng Ismoilov Islambek Murodbek được trao danh hiệu Kiện tướng thể thao Uzbekistan. Các cầu thủ nhận huân chương Kiến tạo tương lai. Đây là những danh hiệu cao quý của thể thao Uzbekistan.

Ngoài ra, mỗi thành viên của đội bóng - từ ban huấn luyện đến cầu thủ - đều được nhận một chiếc ô tô. Do các cầu thủ ở lứa tuổi U17, chưa đủ điều kiện lái xe, phần thưởng này được giao cho phụ huynh.

Uzbekistan trải qua hành trình ngoạn mục ở vòng chung kết U17 châu Á 2024. Cách đây 1 năm, chính đội hình này từng thua U17 Việt Nam 3 bàn không gỡ tại giải giao hữu. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á cho thấy sự tiến bộ rất nhanh.

Xuyên suốt giải đấu, U17 Uzbekistan thắng tất cả các trận. Ở chung kết, đội bóng này phải đấu với đội chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út, nhận 2 thẻ đỏ trong hiệp một nhưng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Cả 2 bàn thắng của U17 Uzbekistan trong trận chung kết đều được ghi trong hiệp 2, giai đoạn họ chỉ có 9 người trên sân. Mukhammad Khakimov mở tỷ số ở phút 51 từ chấm phạt đền. Phút 70, Sadiridin Khasanov nhận bóng từ thủ môn, thực hiện pha solo từ giữa sân vào vòng cấm đối thủ và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Ả Rập Xê Út tấn công dồn dập. Họ tung ra tổng cộng 22 cú sút trong cả trận (gấp đôi đối thủ), trong đó có 10 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á không ghi được bàn thắng nào.

