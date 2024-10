Đội bóng thắng 16-0, san bằng kỷ lục 140 năm

The New Saints cân bằng kỷ lục về chiến thắng đậm nhất trong lịch sử cúp xứ Wales khi đánh bại Llangollen Town với tỷ số 16-0.

The New Saints là đội bóng hàng đầu xứ Wales, bên cạnh Cardiff và Swansea.

Rạng sáng 19/10 (giờ Hà Nội), The New Saints, một trong những đội bóng mạnh nhất xứ Wales hiện tại, có chiến thắng lịch sử ở cúp quốc gia (Welsh Cup). The New Saints dẫn trước Llangollen Town 9-0 trong hiệp một, sau đó tiếp tục vùi dập đối thủ ở hiệp hai.

Tỷ số 16-0 The New Saints ghi được trước Llangollen Town san bằng kỷ lục trước đó, lần đầu tiên được thiết lập vào mùa giải 1883/84, khi Davenham đánh bại Holywell Reserves với tỷ số tương tự.

Tỷ số 16-0 là chiến thắng đậm nhất trong các giải đấu chuyên nghiệp thuộc Vương quốc Anh và Bắc Ireland mùa này.

Cúp quốc gia xứ Wales được người hâm mộ và truyền thông nước này tự hào là một trong những giải đấu bóng đá có tuổi đời lớn nhất trên thế giới, khi được thành lập từ năm 1877. The New Saints là đội giàu thành tích thứ hai ở giải này, với 9 lần vô địch. Swansea City giữ kỷ lục 10 lần vô địch cúp quốc gia xứ Wales.

Trong quá khứ, The New Saints cũng từng giữ kỷ lục đội bóng có chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử bóng đá thế giới, khi thiết lập chuỗi thắng 27 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trong mùa 2016/17.

Đến tháng 3 năm nay, kỷ lục của The New Saints bị Al Hilal xô đổ. Nhà đương kim vô địch Saudi Arabia trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới thắng 34 trận chính thức liên tiếp.