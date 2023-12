Đợi 7 tiếng, uống 3 cốc cà phê nhưng vẫn chưa được về nhà đêm Noel

Trong không gian đi bộ, cây thông to lớn được trang trí và phục vụ người dân chụp ảnh check in. Chương trình ca nhạc đem lại không khí Giáng sinh sôi động cũng là một trong những lý do thu hút người dân chọn làm điểm đến thích hợp nhất vào ngày lễ.