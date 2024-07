Độc lạ kim cương cắt hình Hello Kitty

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Hello Kitty, một trong những chú mèo được yêu thích nhất thế giới, Sanrio Hong Kong đã bắt tay với House of Gems cho ra đời một tuyệt tác kim cương độc bản. House of Gems không còn là cái tên xa lạ với giới mộ điệu trang sức. Thành lập tại Singapore từ năm 1986, thương hiệu này nổi tiếng với bộ sưu tập kim cương đa dạng, chẳng hạn như các thiết kế phá cách, mô phỏng hình dáng côn trùng và động vật như ong, bò, tê giác... Ảnh: House of Gems.