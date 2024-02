Doanh thu của 'Aquaman 2' khi rời rạp

Mặc dù chỉ đạt doanh thu 433 triệu USD, "Aquaman 2" lại là tác phẩm ăn khách nhất DCEU kể từ năm 2018 đến nay.

Theo Collider, bom tấn Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) rời rạp với doanh thu 433 triệu USD toàn thế giới, trong đó 309 triệu USD đến từ thị trường quốc tế.

Mặc dù con số này chưa bằng phân nửa so với các tựa phim đầu tiên của hãng, giữa bối cảnh dòng phim siêu anh hùng đang bão hoà, tác phẩm do Jason Momoa đóng chính lại sở hữu doanh thu cao nhất DCEU kể từ năm 2018 đến nay, vượt Black Adam (2022) với doanh thu 393,5 triệu USD .

Các tựa phim khác của DCEU có doanh thu lẹt đẹt trong hơn 5 năm qua gồm Shazam! ( 367 triệu USD ), Birds of Prey ( 205 triệu USD ), Wonder Woman 1984 ( 169 triệu USD ), The Suicide Squad ( 168 triệu USD ), Shazam! Fury of the Gods ( 134 triệu USD ), The Flash ( 271 triệu USD ) và Blue Beetle ( 130 triệu USD ).

Như vậy, có thể thấy cả 2 phần Aquaman đều hút khách trong thời điểm công chiếu. Nói về phần đầu, bộ phim đã thu 335 triệu USD ở Bắc Mỹ và 816 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 1,15 tỷ USD .

Arthur Curry/Aquaman mặc bộ giáp mới trong phần 2. Ảnh: Variety.

Aquaman 2 khởi chiếu từ ngày 22/12/2023, lấy mốc nhiều năm sau sự kiện của phần đầu tiên. Aquaman (Jason Momoa) giờ là bố bỉm sữa, đồng thời phải cân bằng cả những công việc khi trở thành vua Atlantis. Lúc này, kẻ thù cũ David Kane tìm về trả thù Aquaman cho cái chết của cha mình năm xưa, đe dọa sự bình yên của nhân loại.

Tác phẩm nhận về những lời nhận xét trái chiều từ giới chuyên môn, đa phần là chỉ trích. Ngoài đánh giá tệ hại về điểm số, Aquaman 2 gặp khó khăn vì bị định vị là "con vịt què" (lame duck - từ lóng để chỉ sự yếu ớt) trong DCEU. Đây là phần cuối cùng trước khi các ông chủ mới của DC, James Gunn và Peter Safran, thiết lập lại vũ trụ siêu anh hùng.

Với kinh phí sản xuất 205 triệu USD , ban đầu, Aquaman 2 không được giới quan sát kỳ vọng quá nhiều vào việc có lãi.

Sau hai tháng chiếu ở rạp, tác phẩm của đạo diễn James Wan sẽ được phát hành trên nền tảng trực tuyến HBO Max từ ngày 27/2.