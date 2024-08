Đô cử Indonesia giành huy chương vàng Olympic 2024

Trong đó, ở phần thi cử đẩy, Rizki Juniansyah nâng thành công mức tạ 199 kg, thiết lập kỷ lục Olympic. Với phần thi cử giật, thành tích của đô cử người Indonesia là 155 kg.

Chia sẻ với các phóng viên sau khi mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao Indonesia, Rizki Juniansyah nói: "Tôi rất hạnh phúc, tự hào và đầy cảm xúc với chiến thắng này. Đây là huy chương vàng đầu tiên của tôi và giúp bản thân tạo ra lịch sử. Xin cảm ơn tất cả người hâm mộ Indonesia, những người ủng hộ tôi trên đất Pháp cũng như theo dõi phần thi của bản thân từ quê nhà".

Theo Reuters, đô cử người Indonesia bật khóc sau khi giành chiến thắng nội dung cử tạ hạng cân 73 kg dành cho nam. Rizki Juniansyah cũng chia sẻ thêm rằng không có từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc đặc biệt hôm nay, do đó bản thân đã rơi nước mắt.

Cũng ở nội dung này, huy chương bạc thuộc về đô cử Weeraphon Wichuma người Thái Lan với thành tích tổng cử đạt 346 kg. Vận động viên Bozhidar Andreev của Bulgaria giành huy chương đồng khi thành tích tổng cử đạt 344 kg.

Với đoàn thể thao Indonesia, họ có hai huy chương vàng tại Olympic Paris 2024 tới nay. Hôm 8/8, vận động viên Veddriq Leonardo giành chiến thắng ở chung kết môn leo núi thể thao nam nội dung tốc độ nam với thành tích 4,75 giây, nhanh hơn 0,02 giây so với người giành huy chương bạc, Wu Peng (Trung Quốc).

