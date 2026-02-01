Djokovic gọi Nadal, khán đài Melbourne bùng nổ

Một câu nói đùa của Novak Djokovic hướng lên khán đài đã tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc trong trận chung kết Australian Open 2026.

Chung kết Australian Open 2026 chiều 1/2 giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz không chỉ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn đỉnh cao. Trận đấu còn để lại một khoảnh khắc giàu biểu tượng, khi Djokovic bất ngờ hướng ánh mắt lên khán đài và cất lời với Rafael Nadal: “Wanna play, Rafa?” (muốn xuống đây chơi không, Rafa).

Thời điểm ấy, nhịp độ trận đấu đang căng thẳng. Djokovic quay về phía khán đài, nơi Nadal ngồi theo dõi, rồi buông câu nói nửa đùa nửa thật.

Nadal lập tức mỉm cười, vỗ tay đáp lại. Cả khán đài Melbourne Park bùng lên trong tiếng reo hò. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để làm mềm không khí của một trận chung kết nặng áp lực.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người hâm mộ gọi là “biểu tượng”. Nó gợi nhắc về một trong những mối kình địch vĩ đại nhất lịch sử quần vợt.

Djokovic và Nadal đối đầu nhau suốt gần hai thập kỷ, tạo nên hàng loạt trận đấu kinh điển ở các Grand Slam. Họ từng là đối thủ không khoan nhượng trên sân, nhưng cũng là những người dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt.

Trong bối cảnh Nadal không còn thường xuyên thi đấu và chủ yếu xuất hiện trên khán đài, câu nói của Djokovic mang ý nghĩa nhiều hơn một trò đùa. Đó là lời tri ân dành cho đối thủ lớn nhất của anh trong suốt sự nghiệp, người cùng anh định hình một kỷ nguyên rực rỡ của quần vợt nam.

Nó cũng cho thấy sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra, khi Alcaraz, đại diện tiêu biểu của lớp tay vợt trẻ, đứng ở trung tâm sân đấu. Sau trận đấu, Djokovic tiếp tục đùa cợt với Nadal trong lúc nhận danh hiệu Á quân. Anh nói: "Tôi muốn gửi lời tới Rafa, người mà lẽ ra phải có mặt để thi đấu với tôi hôm nay...".

Với khán giả, khoảnh khắc “Wanna play, Rafa?” là minh chứng rằng quần vợt đỉnh cao không chỉ xoay quanh danh hiệu và điểm số. Ở đó còn có ký ức, cảm xúc và mối liên kết giữa những con người đã cùng nhau viết nên lịch sử. Trong một trận chung kết đầy căng thẳng, chính chi tiết nhỏ ấy trở thành điểm nhấn được nhắc lại nhiều nhất sau khi trận đấu khép lại.