Điều tra vụ 3 mẹ con tử vong bất thường trong căn nhà đóng kín cửa

Tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Long (1988, trú tại huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".