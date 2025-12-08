Điều tra clip 'nam thanh niên chặn xe đòi tiền trên quốc lộ'

Sau khi mạng xã hội đăng tải clip có nam thanh niên chặn xe đòi tiền ở Quốc lộ 7A, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng phản ánh một nam thanh niên có hành vi chặn xe đòi tiền trên Quốc lộ 7A.

Ngày 7/12, Công an xã Vân Tụ (tỉnh ) cho biết, đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên chặn xe trên tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn xã.

Trước đó, ngày 3/12 xã Vân Tụ nhận được thông tin về việc trên mạng xã hội đăng tải clip có nam thanh niên chặn xe đòi tiền ở Quốc lộ 7A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vân Tụ phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác minh, xác định, làm rõ đối tượng có hành vi trên là Nguyễn Phúc Yến (SN 1993, trú tại xóm Ngọc Thượng, xã Vân Tụ).

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 1/12, Trần Đăng Đại (SN 1993, trú thành phố Hà Nội) có điều khiển xe ô tô đi theo hướng Đô Lương - Diễn Châu. Khi đi qua Quốc lộ 7A, thuộc xã Vân Tụ thì phát hiện Nguyễn Phúc Yến đứng giữa đường vẫy tay ra hiệu dừng lại cho một bà cụ đi xe đạp qua đường.

Tuy nhiên, do vội ra Hà Nội, nên Đại đi chậm và sát lề đường bên phải. Lúc này, Yến không đồng ý, nhảy ra trước đầu xe chửi bới khiến Đại dừng xe gấp và có va chạm nhẹ với Yến. Thấy Yến không bị thương tích gì, Đại tiếp tục điều khiển xe đi.

Yến sau đó lấy xe máy bên đường đuổi theo chặn lại và tiếp tục chửi bới với lý do Đại không nhường đường cho người già qua đường. Yến cũng yêu cầu đền bù vì đã bị xe ô tô va chạm vào người. Lúc này, một người ngồi trong xe của Đại xuống thương lượng và đưa cho Yến 100.000 đồng nhưng Yến không chịu bỏ qua. Thấy vậy, một người khác xuống đưa thêm 500.000 đồng thì Yến cầm lấy tất cả 600.000 đồng rồi bỏ đi.

Qua xác minh, đối tượng Nguyễn Phúc Yến hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.