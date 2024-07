Điều tài xế xe ôm từ TP.HCM đến Long An rồi sát hại cướp tài sản

Dư điều ông T. từ TP.HCM đến bãi đất trống ở Đức Hòa (Long An) rồi ra tay sát hại cướp tài sản, sau đó về nhà trọ lẩn trốn.

Ngày 26/7, Lê Thành Dư (SN 2004, ngụ Bến Lức, Long An) bị Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người và cướp tài sản”.

Khuya 24/7, người dân đi qua khu đất trống thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) phát hiện ông Đ.N.T. (SN 1964, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) đội mũ bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ tử vong, trên người có vết thương do hung khí gây ra.

Đối tượng Dư và hiện trường nơi ông T. bị sát hại.

Công an huyện Đức Hòa phát hiện trên thi thể ông T. có 2 vết thương vùng cổ, 3 vết thương vùng lưng gây mất máu. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một con dao dính máu. Nghi đây là vụ án mạng có yếu tố cướp tài sản, nên Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An điều tra, truy xét đối tượng.

Lần theo dấu vết được biết ông T. hành nghề xe ôm tại bến xe miền Tây (Bình Tân, TP.HCM). Đêm trước khi xảy ra vụ án mạng, ông T. có chở một thanh niên từ Bến xe miền Tây về Long An.

Với những tình tiết và hình ảnh thu thập được, Công an huyện Đức Hòa xác định Dư là người gây án, đang trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Trưa 25/7, Công an huyện Đức Hòa đã khống chế Dư khi đối tượng này đang lẩn trốn ở đây.

Dư thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại ông T. cướp xe máy và một ít tiền.