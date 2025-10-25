Điều khoản của Semenyo khiến Premier League dậy sóng

Semenyo - với phong độ chói sáng từ đầu mùa - đang đứng trước cơ hội lớn để bước lên sân khấu lớn hơn.

Antoine Semenyo đang khởi đầu mùa giải thăng hoa cùng Bournemouth, khiến các đội bóng lớn sẵn sàng chi số tiền lớn cho anh.

Theo các nguồn tin từ Sky Sports và ESPN, Semenyo vừa ký hợp đồng mới với Bournemouth, có thời hạn kéo dài đến năm 2030. Tuy nhiên, hợp đồng mới này bao gồm điều khoản giải phóng, với mức phí ước tính từ 60-80 triệu bảng. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng lớn của Premier League.

Arsenal, Tottenham, Manchester United và Liverpool đang tăng tốc để giành chữ ký của Semenyo ngay trong tháng 1/2026, sau khi biết cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng. Liverpool, với Giám đốc Thể thao Richard Hughes - người từng làm việc tại Bournemouth - xem Semenyo là ứng viên tiềm năng thay thế Mohamed Salah. Tuy nhiên, Arsenal có lợi thế khi Semenyo công khai tình yêu với "Pháo thủ", và Giám đốc Thể thao Berta của CLB cũng được xem là "cáo già" trên thị trường chuyển nhượng.

Dù Bournemouth không muốn để trụ cột ra đi giữa mùa, sức hút từ Arsenal hay Liverpool, bên cạnh giấc mơ Champions League của Semenyo có thể khiến thương vụ này trở thành hiện thực.

Antoine Semenyo trở thành tâm điểm chú ý tại Premier League mùa giải 2025/26 với phong độ bùng nổ. Tiền đạo đa năng này ghi 6 bàn và kiến tạo 3 lần chỉ trong 8 trận đấu, góp phần đưa Bournemouth vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, chỉ kém Arsenal 2 điểm.

Với tốc độ, khả năng chơi bóng ở cả hai cánh và lối chơi pressing đầy năng lượng, Semenyo được xem là mẫu cầu thủ lý tưởng cho hệ thống của HLV Mikel Arteta hay Slot.