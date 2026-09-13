Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lợi ích sức khỏe từ dừa

Sức mạnh chữa bệnh của dừa không chỉ dừng lại ở phần dầu. Cuốn sách sẽ mở ra cho bạn những lợi ích kỳ diệu từ cùi, sữa và nước dừa - từ câu chuyện lịch sử khi nước dừa từng được dùng làm dung dịch truyền tĩnh mạch, cho đến khả năng ngừa ung thư ruột kết, điều hòa đường huyết và loại bỏ ký sinh trùng đường ruột của cùi dừa.

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Điều gì xảy ra khi tế bào bị ốm?

  • Chủ nhật, 13/9/2026 11:00 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sự khỏe mạnh hay bệnh tật của toàn bộ cơ thể thực chất được quyết định bởi sức khỏe của từng tế bào.

Dầu dừa là nguồn thực phẩm rất có ích trong việc cung cấp dinh dưỡng cho tế bào. MCT không cần đến enzyme tiêu hóa từ tụy hay insulin để tiêu hóa, sử dụng và biến thành năng lượng. Khi hấp thụ MCT, gần như không hề có áp lực lên các hệ thống enzyme và hormone của cơ thể. Các tế bào được cung cấp dinh dưỡng nhanh chóng và hiệu quả kể cả khi có các vấn đề như tiểu đường hay suy tụy.

Nếu các tế bào ốm bệnh, bạn cũng sẽ ốm bệnh theo. Chỉ cần một phần nhỏ các tế bào gan bị ốm bệnh và không hoạt động đúng chức năng, gan của bạn sẽ ốm bệnh và không hoạt động hiệu quả, sức khỏe tổng thể của bạn cũng kém đi. Ngược lại, nếu tất cả các tế bào khỏe mạnh thì bạn sẽ khỏe mạnh.

Ăn thức ăn chứa dầu dừa là một cách cung cấp nguồn dinh dưỡng nhanh và dễ tiêu, giúp các tế bào tồn tại và hoạt động tích cực. MCFA có thể tăng năng lượng cho các tế bào, tăng cường quá trình trao đổi chất giúp chúng đào thải độc tố và chất thải, sử dụng oxy mang lại sự sống và hoạt động ở mức hiệu năng tối ưu. Các tế bào càng khỏe thì bạn càng khỏe.

Tất cả các tế bào, dù ở trong hay ngoài cơ thể, đều có thể hấp thu MCFA để sản xuất năng lượng cần thiết cho các hoạt động sinh học. Những phép mầu mà chúng tạo ra bên trong cơ thể cũng diễn ra bên ngoài. Đây là lý do dầu dừa có thể là phép mầu đối với các vấn đề da liễu. Dầu dừa là kem chữa bệnh thần kỳ của thiên nhiên, chỉ cần dùng thử lên da là sẽ thấy tác dụng. Nó giúp da trở nên trẻ và khỏe hơn. Các vấn đề như mụn, viêm da cơ địa, vảy nến, nhiễm trùng nấm, vết thương và vết loét cải thiện đáng kể trong nhiều trường hợp. Thậm chí các vùng tổn thương da tiền ung thư và nốt ruồi sẽ dần phai khi dùng dầu dừa thường xuyên.

Bruce Fife

Thái Hà Books và NXB Thế Giới

dầu dừa MCFA MCT Phép mầu Dầu dừa Enzyme

    Đọc tiếp

    Lưu ý khi bổ sung men tiêu hóa cho trẻ

    Lưu ý khi bổ sung men tiêu hóa cho trẻ

    0

    Trẻ đầy bụng, xì hơi hoặc rặn khi đi tiêu chưa chắc do thiếu men tiêu hóa. Việc bổ sung các loại “men” cho trẻ cần dựa trên nguyên nhân và chỉ định của bác sĩ.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tiệm truyện tranh Lorn Collection (Hà Nội) thu hút không chỉ độc giả nhí. Độ tuổi của độc giả tại tiệm truyện dao động từ 8 tuổi tới... 50 tuổi.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý