Điều gì xảy ra khi tế bào bị ốm?

Sự khỏe mạnh hay bệnh tật của toàn bộ cơ thể thực chất được quyết định bởi sức khỏe của từng tế bào.

Dầu dừa là nguồn thực phẩm rất có ích trong việc cung cấp dinh dưỡng cho tế bào. MCT không cần đến enzyme tiêu hóa từ tụy hay insulin để tiêu hóa, sử dụng và biến thành năng lượng. Khi hấp thụ MCT, gần như không hề có áp lực lên các hệ thống enzyme và hormone của cơ thể. Các tế bào được cung cấp dinh dưỡng nhanh chóng và hiệu quả kể cả khi có các vấn đề như tiểu đường hay suy tụy.

Nếu các tế bào ốm bệnh, bạn cũng sẽ ốm bệnh theo. Chỉ cần một phần nhỏ các tế bào gan bị ốm bệnh và không hoạt động đúng chức năng, gan của bạn sẽ ốm bệnh và không hoạt động hiệu quả, sức khỏe tổng thể của bạn cũng kém đi. Ngược lại, nếu tất cả các tế bào khỏe mạnh thì bạn sẽ khỏe mạnh.

Ăn thức ăn chứa dầu dừa là một cách cung cấp nguồn dinh dưỡng nhanh và dễ tiêu, giúp các tế bào tồn tại và hoạt động tích cực. MCFA có thể tăng năng lượng cho các tế bào, tăng cường quá trình trao đổi chất giúp chúng đào thải độc tố và chất thải, sử dụng oxy mang lại sự sống và hoạt động ở mức hiệu năng tối ưu. Các tế bào càng khỏe thì bạn càng khỏe.

Tất cả các tế bào, dù ở trong hay ngoài cơ thể, đều có thể hấp thu MCFA để sản xuất năng lượng cần thiết cho các hoạt động sinh học. Những phép mầu mà chúng tạo ra bên trong cơ thể cũng diễn ra bên ngoài. Đây là lý do dầu dừa có thể là phép mầu đối với các vấn đề da liễu. Dầu dừa là kem chữa bệnh thần kỳ của thiên nhiên, chỉ cần dùng thử lên da là sẽ thấy tác dụng. Nó giúp da trở nên trẻ và khỏe hơn. Các vấn đề như mụn, viêm da cơ địa, vảy nến, nhiễm trùng nấm, vết thương và vết loét cải thiện đáng kể trong nhiều trường hợp. Thậm chí các vùng tổn thương da tiền ung thư và nốt ruồi sẽ dần phai khi dùng dầu dừa thường xuyên.