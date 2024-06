Điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công an 3 tỉnh

Trong tuần (từ 17/6 đến 21/6), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an Hà Tĩnh và Giám đốc Công an Đồng Nai.

Ngày 21/6, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hồng Phong, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh.

Theo báo Đồng Nai, tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố các quyết định điều động thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang và đại tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong (SN 1979), quê quán tỉnh Phú Thọ. Đại tá Nguyễn Hồng Phong từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao được điều động, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó vào sáng 20/6, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại tá Nguyễn Hồng Phong trong thời gian công tác tại Công an Hà Tĩnh và đại tá Nguyễn Xuân Thao trong thời gian công tác tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an.

Thứ trưởng yêu cầu đại tá Nguyễn Xuân Thao trên cương vị công tác mới cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ luôn đoàn kết một lòng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao (47 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) từng giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Cục An ninh đối ngoại (A01). Tháng 11/2019, ông làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 1/2023, ông làm Cục phó A01.

Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với đồng chí Phạm Vũ Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Theo trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Phạm Vũ Cường.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Phạm Vũ Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, với sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng các ban, ngành cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm cho Công an tỉnh Nghệ An một đồng chí Phó Giám đốc để biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đây là niềm vinh dự lớn, khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời cũng là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh đối với tập thể Công an tỉnh Nghệ An nói chung và cá nhân đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường nói riêng.