Điều đặc biệt trong hai cuốn sách của đại tá Nguyễn Hòa Văn

Ra mắt cùng lúc hai cuốn sách, một cuốn chính luận sắc sảo, một tập thơ tưởng như lãng mạn nhưng cũng hòa quyện chất lính, đại tá Nguyễn Hòa Văn khẳng định giọng điệu kiên định, luôn hướng về sự thật và cái đẹp.

Đại tá, nhà văn, nhà báo Nguyễn Hòa Văn có 43 năm gắn bó với Bộ đội Biên phòng vừa ra mắt hai cuốn sách.

Đại tá Nguyễn Hòa Văn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm báo chí được vinh danh tại Giải Báo chí quốc gia, giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí toàn quốc về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ông gắn bó 43 năm với Bộ đội Biên phòng, từng giữ chức Tổng Biên tập báo Biên Phòng trong 15 năm, trong đó có 3 năm kiêm Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Ông vừa cho ra mắt cuốn chính luận Tư duy đột phá và tập thơ Vì sao yêu. Tư duy đột phá là cuốn chính luận hơn 50 bài viết, phân tích cuộc chiến chống “giặc nội xâm” và những yêu cầu cải cách thể chế, từ tinh gọn bộ máy đến đổi mới tư duy lập pháp. Tập thơ nhỏ xinh gồm 39 bài thơ và một ca khúc đậm chất trữ tình.

Đánh giá về hai cuốn sách, đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam - khẳng định đây là kết tinh của hơn 40 năm trải nghiệm trong quân ngũ và cả cuộc đời làm báo của tác giả. Đó là sự hòa quyện giữa chất lính, chất báo và chất thơ trong một ngòi bút luôn hướng về sự thật và cái đẹp.

“Có một điều thú vị là ngòi bút của đại tá Nguyễn Hòa Văn vừa mang tính chất chính luận vừa mang tính chất thơ. Có thể đọc các bài chính luận của Nguyễn Hòa Văn ta thấy chất thơ ở trong đó, và khi đọc thơ anh có thể cảm nhận được tính chính luận”, đại tá Đỗ Phú Thọ khẳng định.

TS. Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - đánh giá những bài viết chính luận của Nguyễn Hòa Văn mặc dù ra đời từ vài năm trước nhưng có tính dự báo cao. Đó là những bài viết về cải cách thể chế, về sự dân chủ trong Đảng gần đây được tư duy mới và quan điểm của lãnh đạo Đảng soi rọi. Vì vậy, những bài viết ấy vẫn có sức sống trong bối cảnh hiện nay.

Khách mời, bạn bè bày tỏ sự khâm phục sự quyết liệt, đi tới cùng của tác giả Nguyễn Hòa Văn trong nhiều vấn đề gai góc.

Tác giả Nguyễn Hòa Văn hy vọng Tư duy đột phá góp một tiếng nói với đồng nghiệp và với những người đang gánh vác trọng trách xây dựng thể chế. “Viết là để cảnh báo, để kiến giải, để mỗi cán bộ, đảng viên giữ mình trước những cám dỗ quyền lực. Vì sao yêu là những rung động rất thật với tình yêu, tình thân và cả những day dứt trước những điều chưa trọn vẹn của xã hội. Tôi mong người đọc tìm thấy trong đó niềm tin, sự lắng lại và một chút bình yên”, đại tá Nguyễn Hòa Văn nêu.

Ông nói rằng có những chuyến đi dọc các rẻo đất biên giới gặp đồng bào, thâm nhập các vùng nóng và sau đó cảm thấy cần phải viết để tri ân những người thầm lặng hy sinh cho Tổ quốc. Trong số những người truyền cảm hứng cho ông phải kể đến tiến sĩ, bác sĩ Đàm Duy Thiên - người vẽ bản đồ tác chiến Xuân Lộc.

Cựu chiến binh Đàm Duy Thiên cũng là người bạn lâu năm của tác giả Nguyễn Hòa Văn. Ông đánh giá đại tá Nguyễn Hòa Văn xác lập được văn phong riêng cả ở mảng đề tài chính luận và thơ. Những đề tài tác giả viết rất thiết thực trong đời sống xã hội, nhận được sự đồng cảm người đọc. “Người đọc dễ dàng nhận thấy trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân của tác giả Nguyễn Hòa Văn thể hiện qua từng trang viết”, TS Đàm Duy Thiên nói.