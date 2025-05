Điều chưa biết về HLV Barcelona

Trên kênh của nhà báo Isabela Pagliari, ngôi sao người Brazil kể lại tình huống đầy cảm xúc khi chứng kiến đồng hương trẻ Vitor Roque sụp đổ tinh thần giữa sân tập Barcelona. "Cậu ấy mắc nhiều lỗi trong buổi tập vì áp lực từ những tin đồn chuyển nhượng. Và rồi, ngay giữa sân tập, Roque đã không kìm được nước mắt", Raphinha chia sẻ.

Phản ứng của Flick trong tình huống này cho thấy sự tinh tế và khôn ngoan của nhà cầm quân người Đức. Thay vì áp đặt quyền lực, ông gọi Raphinha làm phiên dịch và tạo không gian cho cầu thủ trẻ bộc lộ cảm xúc thật.

"Flick hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Vitor không thể nói thành lời. Khi được hỏi có muốn rời đi không, cậu ấy trả lời 'có'. Và phản ứng của Flick thật đơn giản: 'Không sao, cậu có thể đi. Hãy nghỉ ngơi'", Raphinha thuật lại.

Mặc dù vậy, HLV 60 tuổi vẫn khẳng định tin tưởng vào tiềm năng của "Tigrinho", chỉ là thời điểm chưa phù hợp để phát triển tại đội bóng xứ Catalonia. Quyết định này mở đường cho Roque trở về Brazil, nơi anh vừa ghi bàn đầu tiên cho Palmeiras sau nhiều tháng trời trầm lắng tại Tây Ban Nha.

Raphinha cũng tiết lộ câu chuyện cá nhân khi chính anh từng cân nhắc rời Barca để sang Saudi Arabia, thậm chí tham khảo ý kiến Neymar. Tuy nhiên, cách tiếp cận đầy tôn trọng của Flick thay đổi mọi thứ.

"Ông ấy nói sẽ theo dõi tôi tập luyện. Tôi nói: 'Hãy cho tôi một tuần để thuyết phục ông.' Nhưng thực tế, không cần đến một tuần", Raphinha hào hứng kể lại trước khi kết luận đầy cảm xúc: "Flick là HLV tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc cùng."

Qua những chia sẻ này, người hâm mộ có thêm góc nhìn sâu sắc về nghệ thuật quản lý con người đầy tinh tế của Hansi Flick - yếu tố then chốt giúp Barcelona thăng hoa trong mùa giải hiện tại.

