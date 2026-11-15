Diễn viên Nhật bị bắt giữ

Diễn viên Asuka Oguri bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi vi phạm Luật Kinh doanh dịch vụ giải trí.

Theo Asahi Shimbun, ngày 15/11, Cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) tiến hành bắt giữ Asuka Oguri (31 tuổi) cùng hai đồng phạm vì tình nghi vi phạm Luật Kinh doanh dịch vụ giải trí. Oguri là gương mặt gây chú ý khi góp mặt trong chương trình thực tế Badly in Love mùa 2 phát sóng trên nền tảng Netflix.

Asuka Oguri được biết đến khi tham gia show thực tế Badly in Love mùa 2. Ảnh: IGNV.

Theo cơ quan điều tra, ngoài Asuka Oguri (trú tại phường Sakae, quận Naka, thành phố Nagoya), hai nghi phạm khác bị bắt giữ là Hiroyuki Otake (44 tuổi, chưa rõ nghề nghiệp và nơi cư trú) và Shingo Kurosaki (36 tuổi, trú tại quận Higashi, thành phố Nagoya) - nhân viên tại cơ sở nói trên. Phía cảnh sát hiện chưa công bố lời khai nhận tội hay phủ nhận của nhóm nghi phạm.

Cảnh sát tỉnh Aichi cho biết vào ngày 15/8, Oguri và Otake điều hành cơ sở mang tên Guri tại khu Nishiki 3-chome (quận Naka, Nagoya) mà không có giấy phép kinh doanh giải trí từ Ủy ban An toàn Công cộng tỉnh Aichi. Tại đây, các nghi phạm bố trí khu vực ghế ngồi riêng, điều động nhân viên tiếp khách và phục vụ đồ uống có cồn trái quy định. Đến ngày 15/11, Kurosaki cũng bị cáo buộc tiếp tục thực hiện hành vi kinh doanh trái phép tương tự tại địa điểm này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này từng được cấp phép hoạt động theo mô hình "nhà hàng giải trí đặc thù" (loại hình áp dụng cho các quán bar có biểu diễn nghệ thuật hoặc khiêu vũ) từ tháng 7/2019 dưới tên của Oguri. Tại khu vực này, các quán bar tiếp khách thông thường, chỉ được phép mở cửa đến 1h sáng, trong khi mô hình nhà hàng giải trí đặc thù được hoạt động gần như xuyên đêm (chỉ tạm nghỉ từ 5h đến 6h sáng).

Tuy nhiên, cảnh sát nhận định quán không tổ chức các tiết mục biểu diễn như đăng ký. Các nghi phạm bị tình nghi lợi dụng giấy phép này để lách luật nhằm kéo dài thời gian hoạt động. Bản thân Oguri vừa làm tiếp viên tại một câu lạc bộ ở khu Nishiki 3-chome, vừa trực tiếp quản lý Guri với sự hỗ trợ của quản lý cửa hàng Kurosaki.

Trước khi vướng vòng lao lý, Asuka Oguri là gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí về đêm tại Nagoya với biệt danh "Assun", sở hữu tài khoản Instagram có hơn 800.000 lượt theo dõi. Từ tháng 8 năm nay, cô tham gia Badly in Love mùa 2 - chương trình thực tế khai thác chuyện tình cảm giữa nhiều nam nữ độc thân và thu hút lượng người xem lớn trên Netflix.