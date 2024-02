Diễn viên Nhật Bản thắng cuộc bình chọn mỹ nhân

Trước khi tạm dừng hoạt động để chăm sóc em bé, Kitagawa có tới 3 dự án lên sóng năm 2023 là What Will You Do, Ieyasu?, Themis's Law School Classroom và Sunset. Nữ diễn viên cũng phát hành cuốn sách ảnh để kỷ niệm 20 năm kể từ khi ra mắt.