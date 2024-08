Diễn viên Nhật Bản kết hôn sau hơn 2 năm sống trên núi

Higashide Masahiro xác nhận kết hôn với một nữ diễn viên đã giải nghệ. Hai người đang mong đợi con chung chào đời.

Ngày 27/8, tờ Nikkan Sports đưa tin Higashide Masahiro sẽ kết hôn với một cựu diễn viên. Thông qua video đăng trên kênh cá nhân, Higashide Masahiro cho biết vợ sắp cưới đang mang thai. Cô gái dự kiến sinh con vào mùa đông hoặc đầu năm tới.

“Cô ấy rất tốt bụng, không nói xấu người khác và không phàn nàn quá nhiều. Đó là điều tôi thực sự không thể làm được. Cô ấy là người mạnh mẽ'', Higashide Masahiro chia sẻ về bạn đời.

Higashide Masahiro xác nhận kết hôn. Ảnh: Cyzo.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản vào đầu năm, Higashide Masahiro tiết lộ anh sống trong một túp lều trên núi ở vùng Kanto phía bắc mà không có khí đốt, nước hay sóng vô tuyến. Anh sử dụng nước suối, tự bắn hươu, lợn rừng... sau đó chế biến, nấu chín. Nam diễn viên cho biết anh bắt đầu sống ở đây khoảng hai năm trước.

“Tôi khá hạnh phúc trong môi trường sống như thế này. Tôi không nghĩ mức sống của tôi bị giảm sút ngay cả khi không có gas hoặc nước. Căn hộ một phòng ở thành phố có thể sạch sẽ nhưng bạn không thể mời bạn bè đến chơi và làm ầm ĩ lên. Nhưng bạn có thể làm điều đó ở đây. Người duy nhất bị khó chịu là con nai”, Higashide Masahiro chia sẻ.

Thời điểm đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin 3 nữ diễn viên Mado Karasumori, Nari Saito và Karin Matsumoto cũng lên núi sinh sống cùng Higashide Masahiro.

Cuộc sống trên núi của Higashide Masahiro. Ảnh: Shueisha.

Higashide Masahiro sinh năm 1988 tại tỉnh Saitama. Trong những ngày học trung học, Higashide Masahiro đã giành giải thưởng ở cuộc thi tuyển chọn người mẫu và gia nhập làng giải trí. Bên cạnh hoạt động người mẫu, anh còn tham gia diễn xuất từ năm 2012. Nam diễn viên nổi tiếng nhờ các bộ phim Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...

Về đời tư, anh tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Anne Watanabe vào ngày đầu năm mới 2015. Có với nhau 3 người con nhưng họ tuyên bố ly hôn vào tháng 8/2020. Lý do là Higashide Masahiro bị phát hiện ngoại tình với Erika Karata vào cuối tháng 1/2020. Thời điểm đó, Erika Karata mới 19 tuổi, vẫn là độ tuổi chưa thành niên tại Nhật Bản.