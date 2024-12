Diễn viên 'Baby Driver' qua đời ở tuổi 16

Hudson Joseph Meek, diễn viên được biết đến qua bộ phim "Baby Driver" qua đời sau vụ tai nạn giao thông.

People đưa tin Hudson Joseph Meek, diễn viên từng tham gia Baby Driver và MacGyver, qua đời sau khi bị rơi khỏi xe hơi đang di chuyển trên đường Canyon ở thành phố Vestavia Hills, Alabama, Mỹ vào tuần trước.

Theo Văn phòng Giám định y khoa quận Jefferson, Alabama, Hudson Joseph Meek mất sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện. Sở Cảnh sát Vestavia Hills đang điều tra nguyên nhân về vụ tai nạn.

Hudson Joseph Meek qua đời ở tuổi 16 sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Us Weekly.

Đại diện gia đình thông báo về sự ra đi đột ngột của sao nhí. "Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo rằng Hudson Meek đã về với Chúa. 16 năm trên Trái đất này của con quá ngắn ngủi. Nhưng Hudson Meek đã đạt được rất nhiều điều và tác động đáng kể đến những người mà anh ấy gặp", người thân của anh chia sẻ.

Lễ tưởng niệm Hudson Joseph Meek sẽ được tổ chức vào ngày 28/12.

Trước khi mất, Hudson Joseph Meek sống cùng bố mẹ, anh trai, bà ngoại và những người thân khác trong gia đình. Anh trai của Hudson, Tucker, chia sẻ trên Instagram: "Anh sẽ nhớ em lắm. Yêu em nhiều, em trai à".

Meek bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp vào năm 2014, khi anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình The Santa Con, có sự tham gia của Melissa Joan Hart và Jaleel White.

Sao nhí sau đó góp mặt trong Baby Driver năm 2017 do Edgar Wright cầm trịch. Meek vào vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật chính Baby trong phim, do Ansel Elgort thủ vai. Ngoài ra, diễn viên còn đóng MacGyver, Genius và gần đây nhất là The School Duel.

Ngoài ra, một số dự án truyền hình và điện ảnh có sự tham gia của Meek đang ở giai đoạn hậu kỳ, dự kiến trình làng vào năm sau.