Diễn viên An Thần Dư bị kiện vì ngoại tình với bác sĩ

An Thần Dư bị cáo buộc ngoại tình với bác sĩ Phó Nhất Tân. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Ngày 7/3, tờ Next Apple đưa tin nữ diễn viên Đài Loan An Thần Dư bị kiện với cáo buộc ngoại tình. Người phụ nữ có tên Trương Thư Duy tố chồng cô là bác sĩ Phó Nhất Tân và An Thần Dư gặp nhau vào tháng 4/2023. Sau đó, họ liên lạc thông qua ứng dụng. An Thần Dư biết Phó Nhất Tân có gia đình, nhưng vẫn bất chấp để phát triển mối quan hệ. Tháng 7/2023, An Thần Dư yêu cầu người tình nhanh chóng ly hôn.

An Thần Dư thậm chí lập nhóm chat với Phó Nhất Tân để bàn bạc về tương lai của các con. An Thần Dư cũng giúp bạn trai tìm luật sư có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề ly hôn. Trương Thư Duy đâm đơn kiện yêu cầu chồng và An Thần Dư bồi thường 4 triệu TWD (gần 127.000 USD ).

Tòa án tiến hành xét xử vào 6/3 nhưng không bên nào có mặt, chỉ cử luật sư đại diện.

Phản hồi vấn đề trên, luật sư của Phó Nhất Tân cho biết bác sĩ và vợ thỏa thuận ly hôn vào cuối năm 2022. Sau đó, hai người không thể thống nhất điều khoản ly hôn, đặc biệt việc phân chia tài sản. Tuy nhiên, Phó Nhất Tân khẳng định anh không ngoại tình.

An Thần Dư bị tố ngoại tình.

Trong khi đó, luật sư của An Thần Dư giải thích việc nữ diễn viên lập nhóm chat với Phó Nhất Tân là con của hai bên khá thân thiết, thường xuyên nói chuyện, đi chơi, xem phim... Mục đích thành lập nhóm là để thấu hiểu cuộc sống của những đứa trẻ và nữ diễn viên khẳng định không có ý định kết hôn với Phó Nhất Tân. Kết thúc phiên tòa, thẩm phán ra lệnh xét xử lại vào 12/4.

Đầu năm, khi bị cáo buộc ngoại tình với Phó Nhất Tân, An Thần Dư đã lên tiếng khẳng định hai người chỉ là bạn bè. Hai người có quan hệ tốt nhờ con cái của họ chơi thân với nhau. Theo An Thần Dư, cô chưa bao giờ đi riêng với Phó Nhất Tân. Cuộc gặp của hai người đều có con hoặc bạn bè góp mặt. An Thần Dư nhấn mạnh hôn nhân của cô cũng đổ vỡ bởi người thứ 3. Do đó, cô sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong chuyện tình cảm. Cô yêu cầu Trương Thư Duy xin lỗi, nếu không sẽ đâm đơn kiện.

Tuy nhiên, Trương Thư Duy tiếp tục phản pháo. Người này khẳng định con của cô không hề quen biết con của An Thần Dư. Người này nhấn mạnh An Thần Dư và chồng cô có mối quan hệ thân thiết, vượt xa mức bạn bè.

An Thần Dư bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ, sau đó tham gia một số bộ phim như Falling In Love, The Perfect Girl. Cô từng kết hôn với thiếu gia của một tập đoàn thực phẩm. Tuy nhiên, năm 2019, hôn nhân của họ đổ vỡ vì chồng cô ngoại tình.