Diễn tập chống khủng bố vào sân bay Nội Bài

Ngày 31/10, sân bay Nội Bài tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh, đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2024.

Tình huống giả định nhóm khủng bố đột nhập vào nhà ga hành khách. Ảnh: Phan Công.

Tình huống giả định được đặt ra là nhóm khủng bố đột nhập vào nhà ga hành khách, bắt giữ con tin, đe dọa đến an ninh hàng không tại sân bay.

Cụ thể, khoảng 9h05, tại sân bay Nội Bài xuất hiện 1 ô tô 5 chỗ, di chuyển và dừng đỗ sai quy định gây ách tắc giao thông tại sảnh E - nhà ga hành khách T1.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tại vị trí đã có mặt hướng dẫn nhưng các đối tượng trên xe không chấp hành, đồng thời có lời nói to tiếng, gây mất an ninh trật tự khu vực, mục đích thu hút các lực lượng chức năng đến tập trung xử lý.

Tiếp đó, ô tô thứ hai loại 16 chỗ ngồi, chở một nhóm khoảng 7 đối tượng có vũ khí phóng nhanh và đỗ tại cửa E3 - sảnh E - tầng 1 - nhà ga hành khách T1. Chúng bất ngờ nổ súng tấn công làm bị thương 2 nhân viên an ninh hàng không.

Nhóm khủng bố tiếp tục khống chế 1 nhân viên kiểm soát an ninh tại lối đi nội bộ và bắt giữ khoảng 20 hành khách làm con tin. Chúng dồn con tin vào quầy hành lý thất lạc và kiểm soát toàn bộ khu vực hạn chế, cố thủ, đưa ra yêu sách (đòi cung cấp cho chúng 5 triệu USD và 1 tàu bay chở chúng ra nước ngoài).

Trước tình hình trên, lãnh đạo trực điều hành Cảng HKQT Nội Bài triển khai lực lượng tại chỗ đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp và báo cáo các cấp.

Lực lượng an ninh tiếp cận hiện trường. Ảnh: Phan Công.

Giám đốc sân bay Nội Bài đã chỉ đạo kích hoạt phương án khẩn nguy cảng hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phối hợp với lực lượng Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài triển khai lực lượng bao vây, phong tỏa khu vực hiện trường, ngăn chặn các đối tượng khủng bố không cho chúng tấn công sang các khu vực khác; tổ chức chốt chặn, bảo vệ các khu vực trọng yếu; sơ tán hành khách, cán bộ, nhân viên trong khu vực đến nơi an toàn.

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, đối phó, bắt giữ các đối tượng khủng bố.

Lực lượng chức năng khống chế được đối tượng. Ảnh: Phan Công.

Các lực lượng tiến hành rà, phá bom, mìn, vật liệu nổ khu vực các đối tượng khủng bố bắt giữ con tin và đưa Cảng HKQT Nội Bài trở lại hoạt động bình thường.