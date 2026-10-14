Điểm sáng từ vận hành đến đầu tư của PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) ghi nhận nhiều điểm sáng trong 9 tháng đầu năm.

Đây là nền tảng để tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ năm, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027.

Vận hành ổn định, tăng trưởng sản lượng

Kết thúc 9 tháng đầu năm, sản lượng điện PV Power ước đạt 18,954 tỷ kWh, vượt 19% kế hoạch và tăng 41% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và thị trường nhiên liệu biến động.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I tiếp tục là nguồn điện chủ lực với sản lượng ước đạt 5,709 tỷ kWh, vượt 25% kế hoạch 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Đối với nhà máy LNG, PV Power chủ động thu xếp nguồn nhiên liệu và đầu ra. Tháng 7, tổng công ty hoàn thành ký xác nhận mua bán LNG định hạn lần 1, với khối lượng 20,7 triệu MMBTU/năm cho giai đoạn 2027-2031. Tháng 8, hợp đồng mua bán điện Nhơn Trạch 3 và 4 được sửa đổi, bổ sung, xác lập tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn 65%, tạo cơ sở phối hợp kế hoạch mua khí và phát điện, kiểm soát chi phí.

Doanh thu 9 tháng ước đạt 46.161 tỷ đồng , vượt 26% kế hoạch và tăng 77% so với cùng kỳ. Kết quả này có đóng góp từ khoản thu hồi chênh lệch tỷ giá, giá khí của giai đoạn trước. Vì vậy, tăng trưởng sản lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu huy động vẫn là chỉ dấu rõ nét về năng lực vận hành của PV Power.

Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hợp tác

Song song vận hành nguồn điện hiện hữu, PV Power tiếp tục thúc đẩy dự án LNG mới. LNG Quỳnh Lập (1.500 MW) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và công bố khởi công hạ tầng kỹ thuật ngày 18/5; LNG Vũng Áng III (1.500 MW) được chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 6/2026. Ngày 28/7, PV Power và PV GAS ký biên bản ghi nhớ về mua bán LNG tái hóa cho dự án Vũng Áng III.

PV Power và PSGC ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành, bảo dưỡng nhà máy điện tại Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Ở thị trường khu vực, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, PV Power và PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành, bảo dưỡng nhà máy điện tại Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết hợp năng lực phát triển dự án của PSGC với kinh nghiệm kỹ thuật, vận hành của PV Power.

Trong những tháng cuối năm, tổng công ty tập trung hoàn thiện quyết toán Nhơn Trạch 3 và 4; đẩy nhanh thủ tục dự án LNG; ưu tiên vốn cho dự án trọng điểm; đồng thời tăng cường quản trị dòng tiền, công nợ, chi phí và hoàn thiện hệ thống ERP.

Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm tạo nền tảng để PV Power tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy đầu tư và đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chủ động cho kế hoạch phát triển năm 2027.