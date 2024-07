Điểm sàn xét tuyển 8 trường công an năm 2024

Trừ ngành Y khoa, 8 trường công an lấy ngưỡng điểm xét tuyển cho các ngành học là 70. Điểm được tính theo công thức riêng.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 tại điểm thi Học viên An ninh Nhân dân. Ảnh: Ngọc Bích.

Ngày 25/7, Bộ Công an công bố công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của 8 trường công an.

Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 22,5 (không gồm điểm cộng), đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm sàn cho các ngành khác của Học viện An ninh nhân dân và 7 trường còn lại (Học viện Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân) là 70 trở lên.

Công thức tính như sau:

Điểm sàn = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp*10/3 + Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với trình độ trung cấp, điểm sàn được tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần đạt 10 điểm 3 môn, không nhân hệ số, không bao gồm điểm cộng, không có điểm liệt.

Việc xét tuyển hệ này độc lập với hệ đại học của 8 trường công an.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.150 sinh viên. Trong đó, 127 thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ THPT.