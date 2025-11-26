Điểm đặc biệt của nhà máy Nam Dược đạt chuẩn GMP - WHO

Tại nhà máy Nam Dược, từng giọt siro ho cảm Ích Nhi được tạo nên từ sự kết hợp của công nghệ hiện đại, quy trình kiểm soát chặt chẽ và tâm huyết của người làm dược.

Nhà máy Nam Dược (tại Ninh Bình) hiện vận hành theo tiêu chuẩn GPs: GMP, GLP, GSP, GDP.

Hệ thống nhà máy đạt chuẩn GPs

Đây là bộ tiêu chuẩn trong sản xuất dược phẩm, đòi hỏi tính khoa học, đồng bộ và nghiêm ngặt ở mọi công đoạn. Cụ thể, tiêu chuẩn GMP - WHO (Thực hành tốt sản xuất thuốc) đảm bảo nhà máy vận hành theo quy trình chuẩn, thiết bị hiện đại, điều kiện sản xuất vô trùng và được giám sát liên tục. Với tiêu chuẩn GLP (Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm, các lô sản phẩm được đảm bảo kiểm nghiệm bằng thiết bị được chuẩn hóa với độ chính xác cao. Trong khi đó, tiêu chuẩn GSP và GDP đảm bảo việc bảo quản, vận chuyển thành phẩm đúng tiêu chuẩn, giữ trọn chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Nhà máy Nam Dược đạt chuẩn GMP - WHO là nơi sản xuất siro ho cảm Ích Nhi cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Nam Dược còn ứng dụng hệ thống quản trị chất lượng toàn diện IMS theo chuẩn HACCP và ISO 14001:2015. Hệ thống này giúp kiểm soát rủi ro, an toàn vệ sinh và bảo vệ môi trường trong quy trình sản xuất.

Nam Dược cũng là một trong số ít nhà máy vận hành theo hệ thống quản trị hiện đại 3S ERP giúp kiểm soát toàn bộ từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất đến phân phối. Mỗi lô sản phẩm siro ho cảm Ích Nhi đều có thể truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính minh bạch - yếu tố quan trọng trong ngành dược phẩm hiện nay.

Công nghệ sản xuất siro ho cảm Ích Nhi hoàn toàn tự động.

Một trong những yếu tố tạo nên chất lượng của siro ho cảm Ích Nhi bắt đầu từ vùng trồng nguyên liệu đạt chuẩn GACP - WHO. Đó là vùng trồng quất tại Ninh Bình, vùng trồng cát cánh tại Lào Cai.

Bên cạnh đó, dược liệu trước khi đưa vào sản xuất đều được sơ chế, làm sạch và đưa vào hệ thống chiết xuất. Đặc biệt, các loại dược liệu chứa tinh dầu - nhóm hoạt chất có tác dụng cao nhưng dễ bay hơi - sẽ được chiết xuất riêng ở nhiệt độ phù hợp, đảm bảo giữ trọn hàm lượng hoạt chất. Quy trình này không chỉ tối ưu hiệu quả giảm ho cảm của siro, mà còn đảm bảo mùi vị tự nhiên, dễ uống và phù hợp trẻ nhỏ.

Công nghệ tự động hóa đồng nhất từng chai siro

Tại nhà máy Nam Dược, hệ thống khuấy được điều chế tự động. Nhờ vậy, dung dịch luôn được duy trì ở trạng thái đồng nhất, hạn chế sai số trong quá trình sản xuất.

Siro ho cảm Ích Nhi trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Dung dịch sau khi phối trộn được chuyển sang dây chuyền chiết rót, đóng nắp, dán nhãn hoàn toàn tự động. Tất cả diễn ra trong môi trường vô trùng, đảm bảo sản phẩm không nhiễm tạp chất hay vi sinh.

Sự kết hợp giữa công nghệ tự động hóa và kiểm soát nghiêm ngặt giúp mỗi chai siro ho cảm Ích Nhi khi ra khỏi dây chuyền sản xuất đều có chất lượng ổn định, đồng đều và an toàn.

Kiểm soát chất lượng theo chuẩn GLP-WHO

Mỗi chai siro đến tay người tiêu dùng trải qua hành trình gồm nhiều bước kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn GLP - WHO.

Hành trình bắt đầu bằng bước kiểm nghiệm nguyên liệu đầu vào. Cụ thể, mỗi loại dược liệu đều được kiểm nghiệm chất lượng, hàm lượng hoạt chất và độ an toàn. Bước tiếp theo là kiểm tra bán thành phẩm. Theo đó, trong quá trình sản xuất, các mẫu bán thành phẩm được lấy theo từng mốc để kiểm tra sự ổn định của dung dịch. Tiếp theo, công ty sẽ tiến hành kiểm nghiệm thành phẩm. Thành phẩm phải vượt qua nhiều tiêu chí về cảm quan, pH, độ đồng nhất, hàm lượng hoạt chất và kiểm tra vi sinh.

Chỉ khi toàn bộ hồ sơ lô bao gồm quy trình sản xuất, kết quả kiểm nghiệm, thông số vận hành đáp ứng đầy đủ yêu cầu, lô sản phẩm mới được cấp phép xuất xưởng. Nhờ đó, mỗi chai siro ho cảm Ích Nhi khi đến tay mẹ và bé là thành quả của sự nghiêm ngặt, khoa học và tâm huyết.

Siro ho cảm Ích Nhi chất lượng đến từng giọt siro, từng lô thành phẩm.

Nhà máy Nam Dược đạt chuẩn GMP - WHO là nền tảng để Ích Nhi duy trì chất lượng ổn định của sản phẩm. Mỗi chai siro ho cảm Ích Nhi đến tay trẻ là bảo chứng chất lượng của thương hiệu về trách nhiệm với sức khỏe của thế hệ tương lai. Đặc biệt, sản phẩm Ích Nhi có 16 năm kiên định chất lượng và tự hào về thành tích Thương hiệu quốc gia.