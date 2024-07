Điểm bất thường của Mật vụ Mỹ trong vụ ông Trump bị ám sát hụt

Tổng thống Joe Biden chỉ đạo Cơ quan Mật vụ xem lại các biện pháp an ninh sau vụ xả súng khiến một khán giả thiệt mạng và hai người bị thương nặng ở Pennsylvania.

Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Cơ quan Mật vụ Mỹ “xem xét độc lập” các biện pháp an ninh trước và sau vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Ông còn chỉ đạo cơ quan này xem lại các biện pháp an ninh tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sắp diễn ra vào tuần này.

Các mật vụ Mỹ tháp tùng cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử của ông ở vào ngày 13/7. Ảnh: The New York Times.

Theo The New York Times, chỉ thị của Tổng thống Biden có phần ngắn gọn. Song, nó có tính chất quyết định và có thể tăng cường mức độ an toàn của các nhà lãnh đạo hiện tại và trước đây của Mỹ cùng với gia đình.

Chưa đầy 24 giờ sau khi ông Trump bị thương tại một sự kiện tranh cử ở thành phố Butler (tiểu bang Pennsylvania), Quốc hội Mỹ thông báo sẽ tổ chức một phiên điều trần về vấn đề này. Đồng thời, các cựu quan chức hành pháp cũng chỉ ra nghi vấn tại sao mái nhà nơi kẻ ám sát hụt, Thomas Matthew Crooks, nổ súng lại không bị Cơ quan Mật vụ điều tra.

Lỗ hổng an ninh?

Ông Trump, người được cho là sẽ trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa, được các mật vụ đưa khỏi sân khấu sau vụ xả súng. Tuy nhiên, thương vong đã được ghi nhận. Ông Trump bị bắn sượt qua tai, một khán giả đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau vụ tấn công.

“Quốc hội điều tra toàn diện về thảm kịch 13/7 và xác định các vấn đề trong an ninh. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thông tin mà người dân Mỹ cần và xứng đáng được biết”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa, phát biểu trên NBC ngày 14/7.

Cú vung nắm đấm của ông Trump trở thành hình ảnh thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: The New York Times.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng yêu cầu Giám đốc Cơ quan Mật vụ, bà Kimberly A. Cheatle, ra làm chứng tại phiên điều trần vào ngày 22/7 sắp tới.

Theo The New York Times, sự kiện này có thể dẫn đến một cuộc điều tra toàn diện đối với Cơ quan Mật vụ Mỹ. Trong những năm gần đây, cơ quan này cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích về thất bại an ninh và có những hành vi liều lĩnh trong hoạt động bảo vệ. Và vụ ám sát hụt ngày 14/7 là một trong những hậu quả lớn nhất đã xảy ra.

Tuy nhiên, vụ điều tra này sẽ không được tiến hành trong tương lai gần vì Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu vào tuần này tại thành phố Milwaukee. Các Mật vụ sẽ có cơ hội “đoái công chuộc tội” trong sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt này.

Ngày 14/7, nghị sĩ đảng Dân chủ, ông Ruben Gallego, đã gửi một lá thư cho bà Cheatle. Trong thư, ông đặt thắc mắc về độ an toàn trong các chiến dịch tranh cử của ông Trump và nghi vấn Cơ quan Mật vụ đã đánh giá đúng tình hình của khu vực hay chưa.

Ngày 13/7, có tổng cộng bốn đội bắn tỉa được huy động để bảo vệ an ninh của cuộc mit tinh. Ảnh: The New York Times.

Cơ quan Mật vụ thường dựa vào các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương để lập kế hoạch an ninh cho các sự kiện vận động tranh cử. Trong sự kiện ngày 13/7, cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các nhân vật quan trọng, khán giả và toàn khu vực mà buổi mít tinh diễn ra.

Tòa nhà nơi Crooks, kẻ mưu sát, đặt súng nằm trong phạm vi bảo vệ của Cơ quan Mật vụ. Nói cách khác, đáng ra nó phải được điều tra trước và trong khi sự kiện diễn ra.

Ngày 13/7, có tổng cộng bốn đội bắn tỉa được huy động để bảo vệ an ninh của cuộc mit tinh. Trong đó có hai đội thuộc về Cơ quan Mật vụ và hai đội thuộc về cơ quan thực thi pháp luật địa phương, theo ông Anthony Guglielmi, phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

“Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh trong hôm đó”, ông nói thêm người dân đã báo với cảnh sát địa phương khi thấy một người đàn ông khả nghi trên mái nhà trước khi vụ nổ súng xảy ra. “Sau khi nghi phạm nổ súng, một lính bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ đã nhìn thấy và tiêu diệt kẻ nguy hiểm ngay lập tức”.

Ngôi nhà vô hình?

Mặt khác, các quan chức Mỹ đang đặt câu hỏi tại sao Cơ quan Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp lực địa phương lại cho phép một kẻ đáng ngờ đặt súng trên một tòa nhà ngay sát sự kiện.

“Chúng ta đã bỏ sót điều gì đó? Nếu như vậy thì ta cần phải đứng lên và chịu trách nhiệm vì sai sót đó”, ông Robert E. McDonald, một giảng viên tại Đại học New Haven đồng thời là người có kinh nghiệm 20 năm làm việc ở Cơ quan Mật vụ Mỹ, cho biết. Ông đặt câu hỏi tại sao cơ quan an ninh không phân công lính bắn tỉa theo dõi tòa nhà đó chặt chẽ hơn.

Thi thể nghi phạm bắn ông Trump ở trên nóc nhà. Ảnh: New York Post.

“Ở khu vực sự kiện không có cao ốc nào cả nên cơ quan an ninh có thể nhìn thấy nóc của các tòa nhà”, ông nói. “Đáng ra, họ phải phát hiện có ai đó đáng nghi và cử người đến kiểm tra”.

Để đảm bảo một buổi mít tinh diễn ra an toàn, các đội tiền trạm của Cơ quan Mật vụ sẽ khảo sát trước địa điểm sự kiện và lập danh sách nhân sự phù hợp. Từ đó, họ sẽ quyết định mức độ bảo an cần thiết để đảm bảo an toàn cho các nhân vật quan trọng

Một cựu quan chức cho biết vòng bảo vệ sẽ được chia thành ba loại: vòng bảo vệ ngay bục phát biểu, vòng bảo vệ giữa và vòng bên ngoài. Một cựu quan chức của Cơ quan Mật vụ, người đã xây dựng kế hoạch an ninh cho nhiều buổi phát biểu của tổng thống, cho biết vị trí của tòa nhà mà Crooks xả súng nằm trong phạm vi của vòng bảo vệ bên ngoài.

Nhiều cựu nhân viên an ninh cũng đặt câu hỏi về cách các mật vụ đưa ông Trump ra khỏi sân khấu. Có lúc, họ cố tình chậm lại để ông Trump xỏ giày và giơ nắm đấm, một hành động được các cựu mật vụ xem là “bất thường”.

“Nếu tôi ở đó thì điều đó chắc chắn không bao giờ diễn ra. Chúng tôi sẽ ra khỏi sân khấu ngay lập tức”, Jeffrey James, một cựu mật vụ có kinh nghiệm 22 năm và vừa nghỉ hưu vào năm 2018, cho biết. “Nếu cần, tôi sẽ mua giày mới cho cựu tổng thống”.

Khoảnh khắc tay súng bắn ông Trump từ mái nhà Đoạn video cho thấy nhiều người có mặt đang hoảng loạn hét lên về việc "người đàn ông có súng đang nằm trên mái nhà" trước khi những tiếng súng vang lên.