Dịch vụ đạp vịt hồ Xuân Hương hoạt động trở lại

  • Thứ năm, 21/8/2025 07:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng vừa được cho phép hoạt động tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách trong dịp hè và cao điểm lễ Quốc khánh.

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trước nhu cầu thực tế của du khách vào mùa hè và chuẩn bị đón cao điểm lễ 2/9, đơn vị vừa thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho phép dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương tạm thời hoạt động trở lại trong khi chờ hoàn tất thủ tục đấu thầu.

Dap vit ho Xuan Huong anh 1

Trên mặt hồ Xuân Hương có tổng cộng 95 chiếc thuyền đạp vịt.

Trước đó, việc quản lý mặt nước hồ Xuân Hương thuộc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (TP Đà Lạt cũ). Tuy nhiên, từ 1/7/2025, khi chính quyền hai cấp được triển khai, trách nhiệm quản lý hồ chuyển về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Như Tiền Phong từng thông tin, vào tháng 10/2024, UBND TP Đà Lạt cũ đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng, dừng dịch vụ đạp vịt trên mặt hồ Xuân Hương do chưa có giấy phép. Thời điểm này có 3 tổ chức, cá nhân cùng kinh doanh hoạt động đạp vịt trên mặt hồ Xuân Hương trong phạm vi 38 héc-ta với tổng cộng 95 chiếc thuyền đạp vịt, 3 chiếc ca nô cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được thông báo, các hộ kinh doanh trên mặt hồ Xuân Hương đã nộp hồ sơ xin cấp phép, mong sớm khôi phục loại hình dịch vụ vốn quen thuộc với du khách.

Thái Lâm/Tiền Phong

