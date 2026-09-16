Dịch sốt xuất huyết phức tạp, nhiều ca có bệnh nền diễn biến nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết Dengue từ nhiều nguồn lây, trong đó, nhiều ca có bệnh nền, nhất là ung thư.

Đột ngột sốt cao 39 độ C, chị L.T.T. (49 tuổi, ở Hà Nội) mắc sốt xuất huyết sau khi đi công tác TP.HCM. Sốt đến ngày thứ 3, thấy triệu chứng ngày càng nặng, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều; chị T. được đưa vào Khoa Vi rút - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu của chị đã giảm chỉ còn 45 G/L.

Bệnh nền dễ diễn biến nặng

Cũng đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Lúc đầu xuất hiện sốt nóng, đau đầu vào buổi sáng; tôi chỉ nghĩ bị cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc hạ sốt uống nhưng không đỡ. Đến chiều cùng ngày, tôi bỗng đau đầu dữ dội, sốt cao trên 38°C, mệt mỏi, khó chịu và đã xuất hiện chảy máu chân răng".

Sang ngày thứ 2, người nhà đưa chị H. đến Bệnh viện thăm khám, xét nghiệm thì phát hiện mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đặc biệt, tại Bệnh viện cũng ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết có bệnh nền ung thư, phải theo dõi sát sao là bệnh nhân N.T.M. (58 tuổi, Hà Nội). Bà M. sang chăm sóc gia đình con gái ở gần nhà, nơi trước đó đã có 3 người mắc sốt xuất huyết và bị lây bệnh. Biết có bệnh nền, đang phải điều trị hóa chất ung thư trực tràng nên ngay khi có biểu hiện sốt cao 39-40°C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết, bà đã nhanh chóng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám và được chỉ định nhập viện...

Theo các bác sĩ, trường hợp bệnh nhân N.T.M. đang điều trị hóa chất khiến việc theo dõi và điều trị sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, được nhập viện ngay từ giai đoạn đầu của bệnh, nên bệnh nhân được theo dõi sát sao. Đến nay, sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, số lượng tiểu cầu dần tăng trở lại. Mặc dù tốc độ hồi phục còn chậm, bệnh nhân đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm.

BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Người bệnh sốt xuất huyết thường mắc một số sai lầm khiến việc phát hiện và theo dõi bị chậm trễ. Một trong những sai lầm phổ biến là việc tự nghĩ bị cảm sốt, tự mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện sốt, đau đầu; khi xuất hiện các biểu hiện nặng mới đi viện dễ dẫn tới việc theo dõi điều trị khó khăn hơn”.

Riêng với nhóm những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát theo chỉ định của bác sĩ, bởi đây là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi bệnh diễn biến nặng.

Cần được xét nghiệm phát hiện sớm

Theo BS. Nguyễn Thanh Bình, sốt xuất huyết dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm virus thông thường do cùng có những biểu hiện như: Sốt, đau đầu, đau mỏi người, mệt mỏi; một số trường hợp có thể xuất hiện ho hoặc đau rát họng. Nếu không được phát hiện và theo dõi đúng cách, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm với tình trạng giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu và nguy cơ xuất huyết, sốc dẫn tới nguy hiểm.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị các bệnh nặng như ung thư cần được thăm khám và theo dõi y tế sớm khi xuất hiện sốt, bởi tình trạng bệnh nền có thể khiến việc đánh giá và xử trí sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, việc di chuyển, sinh sống hoặc chăm sóc người bệnh trong khu vực đang có nhiều ca sốt xuất huyết mà không thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, người dân cần cảnh giác, nghĩ đến sốt xuất huyết khi có triệu chứng bệnh.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết Dengue, bác sĩ khuyến cáo: Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, lật úp hoặc đậy kín các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng; mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp.

Người dân khi xuất hiện sốt cao đột ngột, đặc biệt kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc các biểu hiện bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ói... nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp, không tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.

Đặc biệt, khi mới có biểu hiện bệnh, chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý mua sử dụng các thuốc chống viêm không steroid, bởi những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc hạ sốt cũng cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết, người dân có thể chủ động tìm hiểu và trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết, phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khuyến cáo hiện hành. Vaccine là một trong những biện pháp góp phần phòng bệnh và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết.