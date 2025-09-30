Diamond Sky - một bước chạm, nghìn ước mơ

Diamond Sky tọa lạc trung tâm khu đô thị Vạn Phúc. Dự án không chỉ mở ra chốn an cư, mà còn dựng xây một biểu tượng xa xỉ mới.

Mỗi bước chân nơi đây là một bước chạm nghìn ước mơ, nơi nghệ thuật kiến trúc, thiên nhiên và giá trị sống hội tụ thành giá trị vượt thời gian.

Vị trí vàng khởi nguồn của thịnh vượng

Trong thế giới bất động sản, vị trí là chân lý tối thượng. Nếu Central Park New York được ngưỡng mộ bởi công viên huyền thoại, Marina Bay Singapore kiêu hãnh với vịnh ánh sáng thì Diamond Sky lại sở hữu lợi thế nằm ngay trái tim khu đô thị Vạn Phúc - “thành phố đáng sống” bậc nhất TP.HCM.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh phối cảnh.

Trên quỹ đất đắt giá ven sông Sài Gòn, Diamond Sky mở ra tầm nhìn kép: Phía trước là công viên ven sông dài 3,4 km, phía sau là hồ Đại Nhật rộng 16 ha. Mỗi khung cửa kính là nơi chủ nhân thưởng lãm thiên nhiên như một phần tài sản riêng.

Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm khu đô thị mặt tiền quốc lộ 13. Ảnh phối cảnh.

Đặc biệt, Diamond Sky kết nối liền mạch với trung tâm TP.HCM qua Quốc lộ 13 mở rộng, đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến metro số 3B trong tương lai. Đây không đơn thuần là nơi để ở, mà trở thành giao điểm của giá trị sống, đầu tư và di sản.

Kiệt tác không dành cho số đông

Diamond Sky không chỉ là tòa tháp căn hộ, mà trở thành tuyên ngôn của kiến trúc cao cấp. Lấy cảm hứng từ những viên kim cương bất tử, công trình được chạm khắc bằng đường nét và tỷ lệ lý tưởng. Mỗi căn hộ, từ 64 m2 đến hơn 350 m2, được thiết kế mở thoáng, đón trọn hơi thở của sông, ánh sáng tự nhiên và nhịp điệu thành phố.

Nội thất tại Diamond Sky được tinh tuyển với sự đồng hành của thương hiệu quốc tế danh tiếng, giúp từng chi tiết trở thành điểm nhấn nghệ thuật. Đó không còn là nơi trú ngụ mà là không gian sống tái định nghĩa xa xỉ: Nơi từng mảng sáng, từng khoảng trống đều gợi nên khí chất và cá tính độc bản của gia chủ.

Nội thất căn hộ Diamond Sky đến từ thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Tiện ích nội khu kiến tạo trải nghiệm như resort trên tầng mây: Hồ bơi vô cực hướng sông, sky bar và lounge riêng biệt, khu gym - spa - yoga chuẩn quốc tế, vườn thượng uyển xanh mướt trên tầng cao. Đó là đặc quyền không dành cho số đông, mà của cộng đồng thượng lưu biết cách tận hưởng giá trị của bản thân.

Sự giới hạn làm nên đặc quyền

Trên quỹ đất rộng gần 2 ha, Diamond Sky giới thiệu 296 căn hộ và 7 căn shophouse. Trong khi nhiều dự án cao tầng khác có mật độ dày đặc, Diamond Sky chọn lối đi ngược: Giảm số lượng để nâng tầm giá trị. Mật độ căn hộ thấp không chỉ đảm bảo sự riêng tư mà còn là bảo chứng cho giá trị khan hiếm trường tồn.

Trung tâm thương mại Diamond Sky 30.000 m2 bên dưới 3 tầng khối đế. Ảnh phối cảnh.

Mỗi căn hộ ở Diamond Sky giống như một phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập cao cấp. Khi sở hữu, gia chủ không chỉ nắm trong tay sản phẩm bất động sản, mà còn sở hữu biểu tượng của sự khác biệt và lối sống thượng lưu.

Trong thế giới nơi giá trị thật đang dần bị pha loãng, Diamond Sky chọn cách định vị mình như chuẩn mực mới: Không chạy theo số đông, không chiều lòng tất cả, chỉ phục vụ người biết rõ giá trị của bản thân.

Khởi công từ tháng 8, Diamond Sky không chỉ là dự án bất động sản, mà là biểu tượng mới cho thị trường bất động sản hạng sang tại TP.HCM. Đây là nơi nghệ thuật hoà quyện cùng thiên nhiên, nơi kiến trúc chạm tinh hoa và nơi cộng đồng tinh hoa kiến tạo di sản sống cho thế hệ mai sau.