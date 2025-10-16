Di sản pha lê Pháp giữa lòng TP.HCM

Giữa trung tâm TP.HCM, triển lãm "The Art of Craftsmanship" đưa công chúng đến gần hơn với di sản 260 năm của thương hiệu pha lê lừng danh thế giới.

Giữa không gian phủ ánh sáng và sắc đỏ đặc trưng, hành trình 260 năm của Baccarat, được tái hiện tại triển lãm The Art of Craftsmanship. Sự kiện đưa người xem bước vào thế giới nơi lửa, nước, khí và cát gặp nhau, kết tinh thành những hình khối trong suốt và rực rỡ.

Triển lãm được thiết kế như một chuyến du hành qua nhiều “chương”. Không gian đầu tiên mở ra bằng chiếc đèn Tulaz, biểu tượng cho kỹ nghệ chế tác tỉ mỉ và triết lý sáng tạo coi ánh sáng là ngôn ngữ của cảm xúc.

Printemps Bleu gây ấn tượng bằng sự phối hợp giữa pha lê trong suốt, sắc cobalt và họa tiết sứ Thanh Hoa.

Ở khu vực kế tiếp, người xem có thể chiêm ngưỡng các bộ sưu tập từng làm nên tên tuổi của thương hiệu pha lê lâu đời từ Pháp. Mỗi đường cắt, mỗi phản chiếu đều kể lại câu chuyện về những nghệ nhân đã dành cả đời để hoàn thiện kỹ thuật thổi, cắt và khắc pha lê.

Triển lãm cũng mở rộng trải nghiệm với các chủ đề hình khối và thiên nhiên, nơi thương hiệu tái hiện hình ảnh sư tử, hổ hay đại bàng bằng pha lê tái chế. Những tác phẩm vừa mang tính điêu khắc vừa là lời nhắc về mối liên hệ giữa con người và môi trường.

Cao trào của hành trình là Printemps Bleu, phiên bản giới hạn do nhà thiết kế Steve Leung hợp tác cùng Baccarat, tái hiện chiếc đèn chùm Zenith nổi tiếng bằng pha lê trong suốt kết hợp sứ Limoges phủ họa tiết Thanh Hoa. Khi ánh sáng phản chiếu, toàn bộ không gian trở thành một “vũ điệu ánh sáng” vừa cổ điển vừa đương đại.

Triển lãm khép lại với bộ sưu tập New Antique, dự án hợp tác cùng nhà thiết kế Marcel Wanders. Tại đây, pha lê được làm mới bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đánh dấu điểm giao giữa di sản và sáng tạo.

The Art of Craftsmanship là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa, chào mừng sự ra mắt của dịch vụ tài chính VPBank Private.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 19/10 tại TP.HCM, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm hoi được nhìn lại hành trình của pha lê, vật liệu tưởng như tĩnh lặng nhưng luôn biết cách kể chuyện bằng ánh sáng.

Triển lãm không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn mô phỏng lại quy trình tạo tác, cho phép người xem hiểu rõ hơn về hành trình hình thành một tác phẩm pha lê.