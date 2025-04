Di Maria giờ ra sao

Theo thông tin độc quyền từ tờ A Bola, câu lạc bộ Bồ Đào Nha đang cân nhắc kỹ lưỡng về việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo 37 tuổi này.

"El Fideo" (Mì sợi), biệt danh thân thuộc của Di Maria, trở thành biểu tượng và là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Benfica trong thời gian qua. Tuy nhiên, cơn ác mộng chấn thương liên tiếp khiến ban lãnh đạo đội bóng phải đặt dấu hỏi lớn về khả năng duy trì phong độ của cầu thủ này.

Trong trận đấu với Vitoria de Guimaraes hôm 19/4, Di Maria phải rời sân ở phút 53 vì cơn đau đột ngột ở đùi phải. Đây đã là lần thứ ba trong năm 2025 mà ngôi sao Argentina phải ngồi ngoài vì các vấn đề thể lực. Đáng chú ý, chuỗi chấn thương khiến anh bỏ lỡ tới 11 trận đấu quan trọng, con số không tương xứng với mức lương "khủng" 4 triệu euro/năm mà tiền đạo này đang nhận được.

Dù vậy, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại với Di Maria. "Đại bàng" (biệt danh Benfica) quyết định sẽ giữ anh trong đội hình tham dự FIFA Club World Cup sắp tới - sân khấu hoàn hảo để ngôi sao Argentina có thể khẳng định giá trị của mình.

Trận đấu đặc biệt vào ngày 17/6 khi Benfica đối đầu Boca Juniors sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với Di Maria. Đây không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng lớn mà còn là cơ hội để cầu thủ này chứng minh rằng "ngọn lửa" trong anh vẫn chưa tắt.

Trớ trêu thay, Di Maria phải ngồi ngoài trong trận bán kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha diễn ra tuần này. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi liệu "Thiên thần có cánh" có kịp bình phục để tham gia những trận đấu còn lại tại giải VĐQG và tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình của mình ở đất nước hình chiếc lá.

Một năm trước, Benfica từng phải "năn nỉ" Di Maria ở lại. Giờ đây, bóng đá luôn biến đổi khôn lường, và ngôi sao từng tỏa sáng tại World Cup 2022 đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng của tuổi tác và chấn thương.

