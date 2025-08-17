Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Di Maria gây bất ngờ khi chọn đội hình 5 huyền thoại Argentina

  • Chủ nhật, 17/8/2025 17:28 (GMT+7)
Angel Di Maria vừa chia sẻ cùng La Nacion về đội hình 5 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina theo quan điểm cá nhân - và trong đó có một bất ngờ khiến người hâm mộ phải bàn tán.

Angel di Maria là huyền thoại của bóng đá Argentina.

Không ngần ngại, tiền đạo kỳ cựu nhanh chóng điền tên Lionel Messi, Diego Maradona và Mario Alberto Kempes - ba huyền thoại không thể thiếu của “Albiceleste”. Cái tên thứ tư, Daniel Passarella, khiến anh có chút đắn đo. Nhưng bất ngờ nhất nằm ở lựa chọn cuối cùng: Rodrigo De Paul.

Di Maria giải thích: “Rodri là một mảnh ghép quan trọng của thế hệ hiện tại. Anh ấy không chỉ là ‘động cơ nhỏ’ trên sân, mà còn mang đến tinh thần gắn kết trong phòng thay đồ. Dù không mang băng đội trưởng, anh ấy vẫn là một thủ lĩnh thực thụ”.

Trong cùng cuộc trò chuyện, Di Maria cũng tiết lộ anh chưa từng theo dõi MLS trước đây, nhưng nay đã mua vé cả mùa để xem Inter Miami, chỉ vì có Messi. Nói về người đồng đội thân thiết, anh khẳng định số 10 phải góp mặt tại World Cup 2026: “Messi phải chơi, bất kể thể trạng thế nào. Anh ấy giữ cho đội tuyển lớn mạnh và tiếp tục khơi dậy niềm tin nơi người hâm mộ. Cũng giống như Diego trước đây, họ đến từ một hành tinh khác. Chúng ta phải tận hưởng từng giây phút Messi còn trên sân”.

Với lựa chọn đầy cảm xúc ấy, Di Maria không chỉ tri ân thế hệ vàng trong quá khứ, mà còn tôn vinh vai trò đặc biệt của De Paul - người âm thầm làm thủ lĩnh trong hành trình đưa Argentina trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Hà Trang

