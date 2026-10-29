Di dời cư dân chung cư Vĩnh Hội, TP.HCM bố trí 232 căn hộ tạm cư

TP.HCM bố trí 232 căn hộ thuộc tài sản công để người dân chung cư Vĩnh Hội tạm cư khi di dời. Các hộ được miễn tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành.

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29/10, Sở Xây dựng cho biết thành phố đã phân bổ quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ di dời, tạm cư cho người dân tại các chung cư có kết quả kiểm định phải di dời nhưng chưa có chủ đầu tư, trong đó có chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội.

Theo phương án di dời, bố trí tạm cư đã được phê duyệt, có 232 căn hộ thuộc tài sản công được sử dụng để bố trí tạm cư cho các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo.

Về chi phí tạm cư, người dân không phải trả tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành. Tuy nhiên, các hộ vẫn phải thanh toán những khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng độc lập căn hộ như tiền điện, nước, vệ sinh.

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, gồm các lô A, B, C. Công trình được kiểm định vào tháng 1/2017 và xếp cấp D, mức nguy hiểm cao nhất trong phân loại chất lượng nhà chung cư.

Theo ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội, trong tổng số 244 trường hợp tại chung cư, đến nay đã có 103 trường hợp di dời, còn 141 trường hợp chưa di dời.

Từ năm 2017, địa phương đã triển khai các công việc liên quan đến di dời, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng tiếp nhận các căn hộ thuộc quỹ nhà ở Nhà nước để bố trí cho người dân.

Theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, phường Khánh Hội đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời các trường hợp còn lại trong tháng 12/2026 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ông Dũng cho biết chính quyền không phủ nhận quyền sở hữu hợp pháp của người dân tại khu vực này. Tuy nhiên, vì yêu cầu bảo đảm an toàn, địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân đồng thuận di dời, tạo điều kiện để các hộ ổn định chỗ ở và hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, hiện vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống dù công trình đã xuống cấp.

Song song công tác di dời, phường đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Sau đó, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng mới chung cư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình. Theo lãnh đạo phường, người dân đang sinh sống tại chung cư sẽ tham gia lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, sau đợt rà soát, kiểm định hoàn thành trong tháng 10/2026, thành phố xác định có 64 chung cư thuộc diện phải di dời, tháo dỡ, gồm 106 lô với 8.577 căn hộ. Theo kết quả rà soát được công bố, không có trường hợp phải tháo dỡ khẩn cấp.

Đối với các chung cư chưa di dời hết người dân, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM yêu cầu các phường rà soát nhu cầu tạm cư, chủ động phương án di dời và bố trí quỹ nhà phù hợp.

Trường hợp quỹ nhà ở thuộc tài sản công không đáp ứng nhu cầu tạm cư, tái định cư, UBND các phường có thể nghiên cứu phương án hỗ trợ chi phí thuê nhà.