DHG Pharma công bố nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế EU GMP

DHG Pharma chính thức công bố nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế EU GMP (chứng nhận “Thực hành tốt việc sản xuất thuốc của châu Âu”) vào ngày 22/12.

Theo đại diện thương hiệu, cột mốc này khẳng định vị thế doanh nghiệp dược nội địa sở hữu hai nhà máy Betalactam và Non Betalactam đạt tiêu chuẩn kép EU GMP và Japan GMP. Ngoài ra, nhà máy cũng mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu “thuốc nội chất lượng quốc tế” ngày càng cao của hệ thống bệnh viện trong nước.

Nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn EU GMP

Nhà máy Betalactam nằm trong khu phức hợp Betalactam rộng hơn 18.400 m2, đặt tại Cần Thơ. Tại đây, DHG Pharma phát triển khu vực riêng biệt: Xưởng sản xuất - kho bảo quản sản phẩm kháng sinh nhóm Penicillin và nhóm Cephalosporin, phòng kiểm nghiệm Betalactam cùng đa khu chức năng khác. Bên cạnh đó, nhà máy có hơn 330 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và kỷ luật, đảm bảo thấu hiểu tư duy khoa học và tuân thủ tiêu chuẩn EU GMP.

Theo thiết kế nhà máy Betalactam, xưởng Cephalosporin có công suất 282 triệu đơn vị và xưởng Penicillin đạt công suất 420 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm, bào chế dưới dạng rắn đường uống. Với việc sở hữu hai nhà máy Betalactam và Non Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế EU GMP, Japan GMP, công suất 5 tỷ đơn vị sản phẩm/năm, DHG Pharma sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là minh chứng cho niềm tự hào về thương hiệu dược Việt Nam có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, mang đến sản phẩm đạt chất lượng quốc tế.

Tại buổi lễ, GS.TS Trần Việt Hùng, Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, cho biết: “Việc Dược Hậu Giang đạt tiêu chuẩn Japan GMP và EU GMP cho dây chuyền sản xuất không đơn thuần là sở hữu giấy chứng nhận, mà trở thành minh chứng cho tầm nhìn của ban lãnh đạo cũng như tập thể công ty. Dấu mốc này khẳng định Dược Hậu Giang sẵn sàng bước vào ‘sân chơi’ toàn cầu với tâm thế tự tin. Bên cạnh đó, cột mốc này không chỉ giúp Dược Hậu Giang khẳng định vị thế trong các gói thầu bệnh viện, mà còn mang lại giá trị thực cho cộng đồng. Bởi bác sĩ và người dân có thể yên tâm sử dụng sản phẩm thuốc nội có chất lượng tương đương thuốc ngoại nhập, nhưng với giá thành hợp lý và tiết kiệm hơn”.

Hành trình giữ chất lượng phía sau mỗi viên thuốc

Chia sẻ tại lễ công bố, ông Osamu Fujimori, Tổng giám đốc điều hành của DHG Pharma, nhấn mạnh cột mốc chinh phục tiêu chuẩn quốc tế EU GMP cho nhà máy thứ hai. Giữa hàng loạt tiêu chuẩn, DHG Pharma kiên định theo đuổi chứng nhận EU GMP, bởi đây là thước đo hàng đầu thế giới về chất lượng dược phẩm. Thông qua đó, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giúp chuyên gia y tế và người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm trong thị trường.

Ông Tomoyuki Kawata, Phó tổng giám đốc phụ trách Sản xuất, Chuỗi cung ứng và Chuyển giao Công nghệ của DHG Pharma, chia sẻ về hành trình giữ chất lượng phía sau mỗi viên thuốc.

Ông Tomoyuki Kawata, Phó tổng giám đốc phụ trách Sản xuất, Chuỗi cung ứng và Chuyển giao Công nghệ của DHG Pharma, chia sẻ về hành trình giữ chất lượng phía sau mỗi viên thuốc. Kể từ khi khởi công nhà máy Betalactam vào năm 2022 và tiến hành nâng cấp lên tiêu chuẩn EU GMP từ năm 2023, doanh nghiệp lấy hệ giá trị 5T (gồm: Tái cấu trúc toàn diện, tài chính ổn định, tư duy khoa học, tuân thủ tiêu chuẩn, thấu hiểu người Việt) làm nền tảng cốt lõi. Điều này nhằm mang lại giá trị bền vững cho đối tác, khách hàng và cổ đông, niềm an tâm cho bác sĩ, người bệnh và cộng đồng.

Ban Tổng giám đốc Dược Hậu Giang tại buổi lễ.

Ông Tomoyuki Kawata chia sẻ: “Trong gần 3 năm (2023-2025), DHG Pharma trải qua loạt đánh giá khoảng trống chi tiết, nâng cấp hệ thống và nhiều cuộc kiểm tra thử nghiệm trong thời hạn nghiêm ngặt. Hành trình EU GMP củng cố đội ngũ nhân sự và bộ máy giữ chất lượng phía sau mỗi viên thuốc của chúng tôi. Đó là tập thể sẵn sàng thăng hạng trong từng cá nhân để cùng viết tiếp hành trình hơn nửa thế kỷ chăm sóc sức khỏe người dân. Từ Japan GMP và EU GMP, DHG Pharma cam kết xây dựng niềm tin không chỉ bằng chất lượng sản phẩm, mà còn bằng sự gắn kết cộng đồng”.

Tại buổi lễ, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ sự công nhận và niềm tin vào chất lượng của DHG Pharma. Từ bệnh viện đến hiệu thuốc, bác sĩ và dược sĩ thường lựa chọn thuốc đạt chuẩn EU GMP, coi đây là yếu tố để đảm bảo chất lượng và hiệu quả điều trị ổn định, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Việc các nhà máy dược nội địa đạt chuẩn EU GMP càng giúp bác sĩ an tâm kê đơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào thuốc ngoại để san sẻ nỗi lo chi phí cho bệnh nhân.