Depay bỗng chơi hay đến khó tin

Trên sân Metropolitano rạng sáng 1/2 (giờ Hà Nội), Depay dứt điểm một chạm lạnh lùng sau đường kiến tạo của Antoine Griezmann, làm tung lưới Rayo Vallecano ở vòng 20 La Liga. Bàn thắng đó giúp Atletico Madrid đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.

Trong 3 trận gần nhất của đại diện thành Madrid, Depay đều ghi bàn. Tới nay, mũi nhọn người Hà Lan có 4 pha lập công tại La Liga. Tính ở mọi đấu trường, chân sút này sở hữu 7 bàn sau 17 trận.

Depay đang hồi sinh phong độ. Dù cho số bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan vẫn chưa cán mốc 10 bàn, người hâm mộ vẫn cần dành lời khen cho cầu thủ này.

Nên nhớ rằng sự nghiệp của cựu sao Man Utd trong hai mùa giải qua thường xuyên bị gián đoạn vì chấn thương. Thống kê từ transfermarkt chỉ ra Depay vắng mặt 22 trận trong màu áo Atletico do những chấn thương bắp chân, cơ...

Theo Data'Foot, từ khi gia nhập đội chủ sân Metropolitano trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023, Depay mới chơi 929 phút, tương đương 10,3 trận. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan vẫn tận dụng thời gian thi đấu ít ỏi để ghi 11 bàn và có 1 kiến tạo.

Sau trận thắng Vallecano, HLV Diego Simeone cảm thấy rất hài lòng với phong độ của cậu học trò. Ông nói: "Tôi rất vui khi thấy Depay liên tục ghi bàn. Cậu ấy luôn cho thấy sự nhiệt tình và cống hiến. Hôm nay, Depay chơi trọn 90 phút và tôi rất hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện, đặc biệt là Depay đã ghi bàn".

Với việc ghi bàn vào lưới Vallecano, Depay tạo ra thống kê ấn tượng trong năm 2024, đó là sau trung bình 47 phút thì mũi nhọn này lại ghi bàn. Trong các trận thắng Sevilla và Vallecano, Depay đều ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Depay. Họ cho rằng những chấn thương và sự thiếu ổn định đôi lúc khiến Depay rơi vào quên lãng, nhưng mũi nhọn người Hà Lan thực chất vẫn là cầu thủ giỏi. Ở tuổi 29, cựu sao Man Utd vẫn còn nhiều thứ để cống hiến.

