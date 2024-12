Đèo An Khê tiếp tục sạt lở, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đường

Tổng khối lượng đất, đá bị sạt lở xuống mặt đường đèo An Khê (nối giữa huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định với thị xã An Khê tỉnh Gia Lai) trên Quốc lộ 19 là khoảng 1.000 m3.

Đơn vị thi công khắc phục sự cố sạt lở tại đèo An Khê. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Do mưa lớn kéo dài, liên tiếp trong ngày 29/12, hàng trăm khối đất đá đã đổ tràn xuống mặt đường đèo An Khê (nối giữa huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định với thị xã An Khê tỉnh Gia Lai) trên Quốc lộ 19, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nguy hiểm hơn, nhiều khối đá to nặng hàng trăm tấn rơi xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Từ 1 giờ đến 4 giờ 30 sáng 29/12, tại khu vực này có 4 tảng đá lớn lăn xuống lòng đường, cùng hàng trăm m3 đất đổ ập xuống, gây cản trở giao thông. Tổng khối lượng đất, đá bị sạt lở khoảng 1.000 m3. Rất may vào thời điểm đó không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Đỗ Quang Cường, công nhân túc trực tại khu vực này, kể lại: "Tối qua và rạng sáng nay, khi chúng tôi đang túc trực thì đất tiếp tục sạt lở ào ào xuống nhưng cũng may lúc đó không có phương tiện qua lại và đơn vị thi công túc trực cũng đã xử lý kịp thời".

Đại diện đơn vị thi công Bắc Trung Nam cho biết: "Trong thiết kế, đoạn taluy dương này không được gia cố. Trong khi đó, địa chất tại đây khá phức tạp, là khu vực đá phong hóa kẹp với đất. Mấy ngày nay mưa nhiều, đất trôi xuống khiến những tảng đá mất chân và tụt xuống theo. Hiện tại, khu vực này vẫn xảy ra mưa liên tục nên đơn vị không thể khắc phục ngay được. Chúng tôi đang đợi khi tạnh mưa, thì sẽ thực hiện gia cố".

Cũng theo ông Đỗ Quang Cường, đơn vị sẽ thực hiện hạ thấp độ cao của đỉnh núi, đồng thời đào sâu vào bên trong rồi gia cố bằng rọ đá để giữ đá không bị rơi ra.

Hiện tại, để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị thi công đang cử lực lượng công nhân cảnh giới 24/24h ở 2 đầu, túc trực thiết bị ở đây để khi có sự cố sạt lở sẽ xử lý; đồng thời tranh thủ lúc trời tạnh mưa, công ty sẽ thực hiện khoan, móc những hòn đá "mồ côi" để hạn chế rơi đá xuống lòng đường.

Trước đó ngày 28/12, nhiều tảng đá lớn đã rơi xuống, gây nguy hiểm trong quá trình tham gia giao thông ở cung đường đèo An Khê.