Dembele tiếp tục bị PSG trừng phạt

Kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp từ Barcelona, cầu thủ chạy cánh người Pháp chưa thể hiện được phong độ xứng đáng với số tiền khổng lồ mà PSG bỏ ra. Giờ đây, mối quan hệ giữa anh và HLV Luis Enrique trở nên căng thẳng, với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự kiên nhẫn của chiến lược gia người Tây Ban Nha dần cạn kiệt.

Mọi chuyện bắt đầu xấu đi sau thất bại cay đắng của PSG trước Bayern Munich tại League Phase, Champions League. Dembele, trong một trận đấu đầy áp lực, đã nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, làm suy yếu đội bóng trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Hệ quả là Dembele phải ngồi dự bị trong trận đấu tiếp theo gặp Nantes, một quyết định được cho là thông điệp rõ ràng từ Luis Enrique: bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm trước những sai lầm của mình. Điều này đánh dấu sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ chạy cánh người Pháp.

Khi PSG đối đầu Auxerre tại Ligue 1 hôm 7/12, nhiều người mong chờ Dembele sẽ trở lại đội hình xuất phát để chứng minh bản thân. Nhưng một lần nữa, anh chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị, và Luis Enrique chưa sẵn sàng trao lại niềm tin cho cựu cầu thủ Barcelona.

"Mỗi thất bại, mỗi trận đấu và mỗi tình huống đều cung cấp cho tôi những thông tin quan trọng. Điều này ảnh hưởng đến các quyết định không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai", HLV người Tây Ban Nha giải thích, ám chỉ rằng quyết định để Dembele ngồi ngoài là một phần trong kế hoạch lâu dài của ông.

Không chỉ dừng lại ở các trận đấu, mối quan hệ căng thẳng giữa Dembele và Luis Enrique còn xuất hiện trong hậu trường. Theo L'Équipe, cầu thủ người Pháp từng có phản ứng không đúng mực với HLV trong phòng thay đồ hồi tháng 10, dẫn đến việc anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận gặp Arsenal tại Champions League.

Nguồn tin này cũng cho biết Dembele cảm thấy chiến thuật của Luis Enrique không phù hợp với phong cách chơi của mình. Trong khi đó, HLV người Tây Ban Nha dường như cũng không hài lòng với sự thiếu ổn định và nỗ lực từ ngôi sao chạy cánh này.

Dembele gia nhập PSG với kỳ vọng lớn, nhưng giờ đây anh phải đối mặt với nguy cơ trở thành “người thừa” nếu không nhanh chóng lấy lại phong độ. Lối chơi mờ nhạt và những vấn đề nội bộ khiến cựu ngôi sao Barcelona mất dần vị trí trong đội hình chính, trong khi PSG không thiếu những tài năng trẻ sẵn sàng thay thế.

Nếu không thể hòa nhập vào hệ thống của Luis Enrique, Dembele có thể đối mặt với tương lai bấp bênh. Với PSG, đây cũng là bài toán nan giải khi họ phải quyết định có nên tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ từng được xem là viên ngọc quý của bóng đá Pháp hay không.

Từ một cầu thủ chạy cánh sáng giá từng được Barcelona nâng niu, Dembele giờ đây phải học cách chấp nhận và vượt qua những thử thách khắc nghiệt tại PSG. Trận chiến giữa anh và Luis Enrique không chỉ là về chuyên môn mà còn là về sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm.

Câu hỏi đặt ra là: Dembele sẽ chấp nhận thách thức này để chứng minh giá trị của mình, hay anh sẽ lại trở thành một cái tên khác trong danh sách những ngôi sao thất bại tại PSG? Thời gian sẽ trả lời, nhưng rõ ràng anh cần hành động nhanh chóng nếu không muốn bị lãng quên tại Parc des Princes.

