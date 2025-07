Dembele gần vàng, xa vinh quang

Nhưng với Ousmane Dembele, điều đó vẫn là chưa đủ. Không phải vì anh chơi tệ suốt mùa, mà bởi khi cần toả sáng nhất - ở sân khấu lớn nhất - anh lại biến mất. Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 hôm 14/7, nơi PSG sụp đổ toàn diện trước Chelsea, trở thành cú trượt chân có thể làm tiêu tan cả một chiến dịch kỳ vĩ.

Dembele không đơn độc trong sự sụp đổ của PSG, nhưng với tư cách là ngôi sao lớn nhất đội bóng - người được kỳ vọng sẽ định đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp - anh mang trên vai gánh nặng nhiều hơn bất kỳ ai. Và anh đã không thể đáp trả.

Dembele từng là hiện thân cho một PSG chơi thứ bóng đá rực lửa, sắc bén và hiệu quả bậc nhất châu Âu. Sau khi giúp đội bóng thủ đô Paris giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử - với những màn trình diễn xuất sắc trước Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Inter Milan - và sau đó là ở FIFA Club World Cup khi đụng độ Bayern và Real Madrid - cầu thủ người Pháp gần như chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng túc cầu.

Trận bán kết gặp Real Madrid là một kiệt tác của tiền đạo người Pháp. Anh pressing không ngừng nghỉ, ghi bàn, kiến tạo, khiến hàng thủ Los Blancos vỡ vụn. Cựu sao Barcelona khi ấy là ngọn lửa thiêu rụi mọi hàng phòng ngự.

Nhưng bóng đá, như mọi nghệ thuật sống, không có trí nhớ dài hạn. Trận chung kết với Chelsea lẽ ra phải là màn khẳng định cuối cùng. Một dấu chấm than cho mùa giải để đời. Nhưng Dembele đã để lại khoảng trống - cả về lối chơi lẫn tinh thần.

Gần như không tạo ra khác biệt, lạc lõng giữa hệ thống chiến thuật chặt chẽ của Chelsea, và thậm chí mắc lỗi dẫn đến bàn thua. L’Équipe chấm anh điểm 2 - lạnh lùng và tàn nhẫn, như cách người Pháp vẫn hay làm với những kỳ vọng họ đặt lên cao. Le Parisien nhỉnh hơn đôi chút với điểm 3, nhưng vẫn gọi anh là “thiếu cảm hứng.”

Công bằng mà nói, Dembele không phải người duy nhất sa sút. PSG bị Chelsea bóp nghẹt từ trung tuyến, bị Cole Palmer nhấn chìm bằng tốc độ và sự ngẫu hứng. Nhưng chính trong những thời điểm như vậy, người ta kỳ vọng siêu sao sẽ tạo khác biệt. Và khi Dembele không làm được điều đó, mọi ánh đèn đều soi rọi vào anh - người gánh trên vai giấc mơ vinh quang cá nhân.

Dembele đã có một mùa giải vĩ đại, điều đó không thể chối cãi. Nhưng Quả bóng Vàng không phải giải thưởng cho người chơi hay “nhiều vòng trước,” mà là cuộc đua đường dài, nơi mỗi khoảnh khắc định đoạt đều có trọng lượng khủng khiếp.

Tại Nations League, Dembele bị chấn thương và lu mờ trước Tây Ban Nha. Tại FIFA Club World Cup 2025, anh là người vô hình trong trận đấu cuối cùng. Hai vết gợn này, dù nhỏ, có thể đủ để lật ngược cả cán cân.

Cole Palmer - MVP trận chung kết trên đất Mỹ - nổi bật đúng lúc, trong khi Dembele lại chìm xuống. Báo giới quốc tế, những người quyết định chủ nhân Quả bóng Vàng, chắc chắn sẽ cân nhắc điều đó. Nhất là khi lễ trao giải chỉ còn hơn hai tháng nữa.

Dembele từng chạm đến gần đỉnh Olympus của bóng đá – để chỉ chức vô địch Champions League, nơi Messi, Ronaldo hay Modric từng ngự trị. Nhưng để thực sự bước chân vào ngôi đền huyền thoại ấy, anh cần nhiều hơn một mùa giải xuất sắc – tiền đạo người Pháp cần một trận chung kết không thể quên. Và tiếc thay, thứ anh để lại chỉ là một buổi tối lặng lẽ, dưới ánh đèn sân khấu MetLife rực rỡ, nơi Cole Palmer trở thành người viết lại kịch bản.

Có thể lịch sử sẽ nhớ đến Dembele 2024/25 như một trong những mùa giải cá nhân hay nhất PSG từng có. Nhưng liệu thế là đủ? Liệu một cầu thủ vĩ đại trong 90% mùa giải, nhưng tắt điện ở 10% còn lại - phần quan trọng nhất - có xứng đáng với Quả bóng Vàng?

Câu trả lời sẽ có vào đêm 22/9 ở Nhà hát Châtelet. Nhưng có lẽ, chính Dembélé cũng đã cảm nhận được rằng: để trở thành số 1 thế giới, bạn không chỉ cần tài năng và phong độ - mà còn phải biết rực sáng đúng lúc.

