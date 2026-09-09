Đếm ngược đến 15/9, HDBank chốt cơ hội trúng 26 lượng vàng

Đến hết ngày 15/9, khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank sẽ nhận mã tham dự kỳ quay số cuối cùng với tổng giá trị giải thưởng 26 lượng vàng SJC, giải đặc biệt lên tới 16 lượng vàng.

Sức nóng của chương trình “Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát” được tiếp nối từ bốn kỳ quay số, với 64 khách hàng đã nhận những sổ tiết kiệm trị giá đến 200 triệu đồng cùng hàng nghìn phần quà được trao sau gần 5 tháng triển khai.

Giờ đây, những chủ nhân tiếp theo sẽ được xác định ở chặng cuối hấp dẫn nhất của chương trình, tại kỳ quay số đặc biệt, áp dụng cho toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ được cấp trong thời gian diễn ra chương trình.

Ở chặng nước rút, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank còn được hưởng lợi ích kép với lãi suất cộng thêm hấp dẫn, nhân đôi số lượng mã dự thưởng và cơ hội nhận các chuyến du lịch đến Hàn Quốc. Thời gian nhận mã để đón cơ hội chinh phục những giải thưởng giá trị nhất của chương trình chỉ còn đến hết ngày 15/9.

Sự chú ý đang hướng về kỳ quay số đặc biệt và hấp dẫn nhất của “Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát”, dự kiến diễn ra ngày 25/9. Bên cạnh lợi ích từ khoản tiền gửi, khách hàng còn có cơ hội nhận 25 giải thưởng bằng vàng, gồm một giải đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC, 4 giải nhất mỗi giải trị giá 2 lượng vàng SJC và 20 giải nhì mỗi giải trị giá một chỉ vàng SJC. Kỳ quay số đặc biệt áp dụng cho toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ được cấp trong thời gian chương trình diễn ra từ 15/4 đến hết 15/9.

Với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng và đáp ứng các điều kiện của chương trình, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng. Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank được nhân đôi số lượng mã, qua đó có thêm cơ hội chinh phục các giải thưởng ở kỳ quay số cuối.

“Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát” đã trao thưởng cho nhiều khách hàng suốt gần 5 tháng diễn ra chương trình.

Không chỉ có thêm mã dự thưởng, khách hàng gửi tiền trên App HDBank với kỳ hạn 6 tháng còn được hưởng trọn đặc quyền nâng cao hiệu quả sinh lời với chương trình cộng thêm lãi suất lên tới 2,35%/năm áp dụng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần và các ngày đôi trong tháng (9/9, 10/10, 11/11, 12/12).

Với HDBank Loyalty, khách hàng còn được tự động tích lũy điểm thưởng SkyPoint dựa trên số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân tháng tại quầy hoặc trực tuyến. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi nhiều quà tặng và tiện ích trong hệ sinh thái chương trình.

“Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát” không chỉ mang đến niềm vui qua từng kỳ quay số, mà còn đồng hành với khách hàng trên hành trình tích lũy và hoạch định tương lai. Chặng cuối đang đến gần, người dùng có thể gửi tiết kiệm trước khi chương trình khép lại vào ngày 15/9 để nhận mã dự thưởng và đón chờ những bất ngờ giá trị.