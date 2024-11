Đêm huy hoàng của Kane

Tâm điểm của trận đấu thuộc về Harry Kane với một cú hat-trick đẳng cấp, giúp "Hùm xám" gia tăng cách biệt lên 8 điểm ở ngôi đầu bảng.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Bayern Munich gặp không ít khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ Augsburg. Suốt hiệp một, đội bóng của HLV Vincent Kompany dồn ép không ngừng với tổng cộng 13 pha dứt điểm. Tuy nhiên, thủ thành Nedilijiko Labrovic bên phía Augsburg chơi xuất sắc, hóa giải hàng loạt cơ hội nguy hiểm và giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc của trận đấu bị phá vỡ nhờ VAR. Phút 60, trọng tài xác định Mads Pedersen để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang lại cơ hội từ chấm phạt đền cho Bayern. Kane không bỏ lỡ, lạnh lùng sút tung lưới Labrovic, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, Bayern vẫn chưa thể hoàn toàn áp đặt thế trận khi hàng thủ Augsburg duy trì sự kiên cường. Những nỗ lực của đội khách chỉ thực sự tan vỡ ở phút bù giờ cuối cùng, khi Kevin Schlotterbeck phạm lỗi với Kane trong vòng cấm và nhận thẻ vàng thứ hai. Kane tiếp tục thực hiện quả phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Đỉnh cao của trận đấu đến ở những giây cuối cùng. Từ đường chuyền dài của Leon Goretzka, Kane khống chế bóng điệu nghệ trên không trước khi đánh đầu tung lưới Labrovic, ấn định chiến thắng 3-0. Pha lập công này không chỉ hoàn tất cú hat-trick cho Kane mà còn là bàn thắng thứ 20 của anh trên mọi đấu trường mùa 2024/25.

Chiến thắng này giúp Bayern Munich củng cố ngôi đầu bảng với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp sau, tiếp tục duy trì chuỗi bất bại tại Bundesliga mùa này. Harry Kane ngày càng chứng minh giá trị bằng những bàn thắng, khả năng dẫn dắt hàng công hiệu quả.

Về phía Augsburg, dù thi đấu kiên cường, họ không thể tránh khỏi thất bại trước một Bayern quá mạnh mẽ và giàu chiều sâu. Đội bóng của HLV Johannes Hoff Thorup vẫn cần cải thiện nhiều để có thể tạo nên bất ngờ trong tương lai.

Với phong độ cao của Kane, Bayern Munich tiếp tục khẳng định họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Bundesliga. Sự kết hợp giữa sức mạnh truyền thống của Bayern và đẳng cấp của tiền đạo người Anh đang tạo nên một cỗ máy chiến thắng gần như không thể ngăn cản.

