Deco gây tranh cãi

Theo nhiều nguồn tin, Amorim đạt thỏa thuận thay thế Erik ten Hag tại Manchester United - một bước tiến lớn cho HLV 39 tuổi sau hành trình thành công cùng Sporting CP tại quê nhà Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng chiêu mộ Amorim vào vai trò HLV trưởng Barcelona, Deco thẳng thắn bày tỏ nghi ngại. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay với tờ Nascer do Sol, Deco cho rằng tuổi tác và kinh nghiệm của Amorim có thể chưa đủ để đối mặt với thử thách lớn tại một câu lạc bộ như Barcelona.

“Một HLV người Bồ Đào Nha ư? Có bao nhiêu HLV Bồ Đào Nha sẵn sàng đón nhận trọng trách nặng nề và trách nhiệm dẫn dắt Barcelona, đặc biệt là trong giai đoạn đầy khó khăn hiện tại? Tôi biết Amorim đang làm tốt tại Sporting và phong cách của ông ấy cũng gần giống với lối chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, ông ấy vẫn còn rất ít kinh nghiệm”, Deco bày tỏ.

Phát ngôn của cựu danh thủ lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Deco quá khắt khe và không tin tưởng vào tiềm năng của các HLV Bồ Đào Nha.

Với Manchester United, việc sẵn sàng trao cơ hội cho Amorim phần nào thể hiện niềm tin của "Quỷ đỏ" vào tài năng và phong cách huấn luyện sáng tạo của ông, bất chấp thiếu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Sự lựa chọn của “Quỷ đỏ” được xem như một nước đi táo bạo, khi tin tưởng vào khả năng phát triển của Amorim hơn là nhìn vào kinh nghiệm thực tế.

Thời gian sẽ cho thấy liệu quyết định của đại diện thành Manchester hay sự nghi ngại của Deco sẽ chứng minh được tính đúng đắn của mình.

