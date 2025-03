Deco chốt hạ tương lai Neymar

Trả lời truyền thông trước trận đấu với Benfica tại Lisbon hôm 6/3, Deco dập tắt mọi đồn đoán: "Neymar từng là một hiện tượng tại Barcelona, giành được những danh hiệu quan trọng và để lại dấu ấn. Nhưng không phải lúc nào những câu chuyện cũ cũng có thể lặp lại. Tôi nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để Barcelona nghĩ về Neymar, cũng như không phải lúc để cậu ấy cân nhắc điều đó".

Mặc dù vui mừng khi thấy Neymar trở lại sân cỏ, Deco khẳng định việc tái hợp không nằm trong chiến lược thể thao của đội bóng. Ông nói: "Neymar là cầu thủ đẳng cấp, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng để một thương vụ như vậy xảy ra, mọi yếu tố phải phù hợp với cả hai bên. Một đội bóng mạnh không thể chỉ dựa vào các ngôi sao, mà cần có sự cân bằng và định hướng rõ ràng".

Bên cạnh đó, Deco cũng gửi lời chúc tới Neymar, hy vọng anh có thể tìm lại phong độ và niềm vui chơi bóng tại Santos. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là Neymar cần tận hưởng bóng đá và lấy lại tinh thần. Hiện tại, không có nơi nào tốt hơn cho cậu ấy ngoài Brazil, tại Santos - đội bóng đã nâng tầm sự nghiệp của cậu ấy. Tôi ủng hộ Neymar, mong cậu ấy hạnh phúc vì đội tuyển Brazil rất cần cậu ấy, và những người yêu bóng đá cũng muốn thấy một Neymar sung mãn nhất", Deco chia sẻ.

Với phát biểu cứng rắn từ Deco, có thể khẳng định rằng viễn cảnh Neymar tái xuất Camp Nou gần như không thể xảy ra. Tương lai của ngôi sao người Brazil vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng một điều chắc chắn: Barcelona đã đóng cánh cửa trước cơ hội này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.