Để tạm quên tennis, tay vợt số 2 thế giới đọc sách về vũ trụ

Alexander Zverev (29 tuổi) xem đọc sách là cách giúp đầu óc “tươi mới” trước những trận đấu lớn. Tay vợt đặc biệt mê các tác phẩm về vũ trụ, không gian và nguồn gốc sự sống.

Tay vợt người Đức thường đọc để thư giãn và tìm những góc nhìn mới ngoài tennis. Ảnh: @alexzverev123

Bên cạnh đam mê thể thao, Alexander Zverev (sinh năm 1997), tay vợt hiện xếp thứ 2 thế giới, còn dành nhiều thời gian cho sách. Anh đặc biệt yêu thích các tác phẩm về khoa học, vũ trụ và những câu hỏi lớn về nguồn gốc con người.

Tại Australian Open 2022, Alexander Zverev từng chia sẻ hình ảnh vừa sử dụng thiết bị phục hồi cho đôi chân trong khách sạn, vừa đọc Brief Answers to the Big Questions (Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn) của nhà vật lý Stephen Hawking.

Đây là cuốn sách cuối cùng của Hawking, tập hợp những suy nghĩ của ông về hàng loạt vấn đề như nguồn gốc vũ trụ, hố đen, sự sống ngoài Trái Đất và tương lai của con người.

Tay vợt Gen Z cho biết đọc sách là cách để anh tạm rời khỏi những suy nghĩ xoay quanh tennis. Zverev đặc biệt tò mò về việc con người đến từ đâu, điều gì tồn tại trước thế giới hiện tại và vũ trụ đã hình thành như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn với Signature, khi được hỏi về cách thư giãn ngoài tennis, Zverev cho biết anh thích đi biển, chơi golf, đồng thời dành nhiều sự quan tâm cho khoa học và tự nhiên.

“Tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi câu hỏi điều gì tồn tại trước thế giới của chúng ta và vũ trụ đã hình thành như thế nào”, anh nói.

Zverev chia sẻ anh đã đọc nhiều sách của Stephen Hawking và tìm thấy ở đó những góc nhìn rất mới mẻ. Với anh, vũ trụ có một sức hút đặc biệt vì đây là chủ đề mênh mông, càng học lại càng thấy không bao giờ có điểm dừng. “Bạn có thể học về nó đến cuối đời”, tay vợt từng nói.

Zverev đọc sách của Stephen Hawking trong thời gian nghỉ vì chấn thương. Ảnh: @alexzverev123/IG; Việt Linh.

Những tuần thi đấu liên tục luôn đi kèm áp lực thành tích rất lớn. Việc đọc sách giúp Zverev tạm quên đi căng thẳng để thả trí óc vào một thế giới hoàn toàn khác. Anh chia sẻ rằng đọc sách trước trận đấu giúp tinh thần nhẹ nhõm và "tươi mới" trở lại. Thay vì mải suy nghĩ về đối thủ, chiến thuật hay thắng thua, anh dành khoảng thời gian cho những câu hỏi rộng lớn hơn về vũ trụ và nguồn gốc sự sống.

Sở thích này cũng tạo ra một điểm chung giữa Zverev và Novak Djokovic. Tại Australian Open 2025, Zverev tiết lộ cả hai từng dành gần như toàn bộ một chuyến bay để tranh luận về vũ trụ.

Theo tay vợt người Đức, có lần hai người ngồi cạnh nhau trên máy bay và dành khoảng 6-7 tiếng chỉ để trao đổi, đưa ra những lập luận khác nhau về không gian.

Dù mê vật lý và vũ trụ nhất, Zverev không chỉ đọc mỗi sách khoa học. Anh còn tìm đọc cả những cuốn sách về tâm lý và hành vi con người để mở rộng góc nhìn.

Trong một video của ATP năm 2025, khi các tay vợt được hỏi về cuốn sách gần nhất họ đọc, Zverev nhắc đến Surrounded by Idiots (tạm dịch là Bị bao quanh bởi những kẻ ngốc) của tác giả người Thụy Điển Thomas Erikson.

Cuốn sách thuộc nhóm tâm lý - hành vi phổ thông, chia các phong cách giao tiếp thành bốn nhóm màu sắc gồm đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Từ đó, tác giả lý giải vì sao những người có cách suy nghĩ và hành xử khác nhau dễ hiểu lầm, khó giao tiếp hoặc nảy sinh xung đột.

Khi nhắc đến tác phẩm, Zverev cũng tự trào rằng trong mắt một người nào đó, có thể chính anh mới là “kẻ ngốc”.