Thú sưu tầm sách hiếm của Bill Gates, Johnny Depp

Trong số đó có The Grapes of Wrath (Chùm nho thịnh nộ) của John Steinbeck. Oprah cũng sở hữu bản in đầu của To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) của Harper Lee. Theo Forbes, người xây dựng thư viện cho Oprah, Kinsey Marable, từng gửi bản sách này đến Harper Lee và nhờ nữ nhà văn ký tặng. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên. To Kill a Mockingbird là một trong những tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt với Oprah. Nữ MC từng có cuộc gặp Harper Lee và nói về mối liên hệ của mình với cuốn sách. Ảnh: @oprahsbookclub/IG.