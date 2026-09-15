Thú sưu tầm sách hiếm của Bill Gates, Johnny Depp

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Sách hiếm trở thành một thú chơi ngày càng được chú ý, từ các nhà sưu tầm lâu năm đến những người nổi tiếng. Trong số đó có Oprah Winfrey, Bill Gates, Sarah Michelle Gellar, Whoopi Goldberg và Johnny Depp. Theo SCMP, họ là những gương mặt quen thuộc trên thị trường sách hiếm, bên cạnh làn sóng các nhà sưu tầm trẻ và những người coi sách vật lý như một tài sản có giá trị lâu dài. Tuy nhiên, mỗi bộ sưu tập lại phản ánh một mối quan tâm khác nhau. Ảnh: The Gates Notes, LLC.
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Oprah Winfrey: Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng xây dựng Oprah’s Book Club từ năm 1996, biến những lựa chọn cá nhân thành hiện tượng xuất bản và giúp nhiều tác phẩm trở thành sách bán chạy. Song, Oprah không chỉ đọc sách. Trong một bài chân dung trên Vogue năm 2017, nữ tỷ phú dẫn phóng viên tham quan thư viện riêng tại trang trại ở California. Bà chỉ vào một dãy sách có bìa giống nhau và gọi đó là “giải thưởng” của đời mình: bộ sưu tập bản in đầu của những tác phẩm từng đoạt Pulitzer. Ảnh: @oprahsbookclub/IG.
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Trong số đó có The Grapes of Wrath (Chùm nho thịnh nộ) của John Steinbeck. Oprah cũng sở hữu bản in đầu của To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) của Harper Lee. Theo Forbes, người xây dựng thư viện cho Oprah, Kinsey Marable, từng gửi bản sách này đến Harper Lee và nhờ nữ nhà văn ký tặng. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên. To Kill a Mockingbird là một trong những tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt với Oprah. Nữ MC từng có cuộc gặp Harper Lee và nói về mối liên hệ của mình với cuốn sách. Ảnh: @oprahsbookclub/IG.
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Bill Gates: Nếu Oprah đại diện cho tình yêu với văn chương, Bill Gates đưa thú chơi sách hiếm sang một cấp độ khác. Năm 1994, nhà đồng sáng lập Microsoft trở thành người mua bí ẩn của Codex Leicester, bản thảo khoa học do Leonardo da Vinci thực hiện. Gates trả 30,8 triệu USD tại một phiên đấu giá của Christie’s, mức giá kỷ lục vào thời điểm đó. The Washington Post đưa tin Gates khi ấy mới 39 tuổi và dự định đưa bản thảo đi trưng bày tại các bảo tàng trên thế giới. Ảnh: Bill Gates/YouTube.
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Codex Leicester không phải một cuốn sách theo nghĩa thông thường. Tác phẩm gồm 72 trang ghi chép và hình vẽ của Leonardo da Vinci, tập trung vào những quan sát khoa học của ông. Theo Forbes, đây là bản thảo Leonardo da Vinci duy nhất vẫn còn thuộc sở hữu tư nhân. Tạp chí này cho biết Gates mua tác phẩm từ cuộc đấu giá năm 1994 với giá 30,8 triệu USD. Bản thảo sau đó trở thành một phần trong thư viện riêng của Gates. Ảnh: Bill Gates/YouTube.
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Sarah Michelle Gellar: Với Sarah Michelle Gellar, thú chơi bắt đầu theo một cách giản dị hơn. Nữ diễn viên Buffy the Vampire Slayer từng kể rằng bắt đầu mua sách bản in đầu sau khi nhận những khoản tiền công ban đầu từ việc đóng phim. Trong khi nhiều đồng nghiệp dùng tiền lương để mua ôtô mới, Gellar chọn sách. Bộ sưu tập của Gellar đặc biệt tập trung vào sách thiếu nhi và sách có tranh minh họa. Một trong những tên tuổi mà cô theo đuổi là Arthur Rackham, họa sĩ minh họa người Anh nổi tiếng đầu thế kỷ XX. Gellar từng cho biết sở hữu gần như toàn bộ sách có tranh minh họa của Rackham. Ảnh: Sarah Michelle Gellar.
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Whoopi Goldberg: Whoopi Goldberg cũng thuộc nhóm những người nổi tiếng theo đuổi sách hiếm trong nhiều năm. New York Magazine có dịp bước vào căn nhà của Goldberg tại New Jersey. Nữ diễn viên có một bộ sưu tập sách hiếm, được cất ở khu vực phía trên nơi bà lưu giữ các giải thưởng. Những cuốn sách được mô tả là khó tìm ngay cả đối với người sở hữu chúng. Điều thú vị là bộ sưu tập của Goldberg không được công khai chi tiết như của Gellar hay Gates. Chính sự kín đáo này khiến thư viện riêng của bà trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh: Whoopi Goldberg.
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Johnny Depp: Johnny Depp cũng là một cái tên lâu năm trong cộng đồng sưu tầm sách hiếm Hollywood. Theo Forbes, Depp sở hữu các bản in đầu của Jack Kerouac, Edgar Allan Poe và Arthur Rimbaud. Đây là những lựa chọn cho thấy sự quan tâm của nam diễn viên đến văn chương Mỹ và châu Âu hơn là chỉ chạy theo những cuốn sách có giá trị thương mại cao. The Hollywood Reporter cũng ghi nhận Depp nằm trong nhóm những người nổi tiếng mua sách hiếm. Ảnh: Johnny Depp.
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